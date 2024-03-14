Зайвий раз не помиєшся? В Україні можуть зрости тарифи на воду, прогнозують підвищення у два етапи

Різниця у запропонованих тарифах міст дуже значна

Вже у квітні тарифи на воду можуть зрости на понад 12%, а в липні – більш ніж на 14%. Відповідні проєкти постанов оприлюднила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляє видання Українська енергетика. Зазначають, що підняти тарифи планують у два етапи.

"Уже у квітні тарифи на воду можуть зрости в середньому на понад 12%, а в липні – більш ніж на 14%. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила проєкти постанов про запровадження нових розцінок на централізоване водопостачання та водовідведення для низки комунальних підприємств. Різниця у запропонованих тарифах міст дуже значна. Так, львів’яни платитимуть сумарно 27,2 гривні за кубометр води, а споживачі Кропивницького – 61,72 гривні. Водночас якщо в Чернівцях плата може зрости на приблизно 40 копійок за кубометр води, то в тому самому Кропивницькому – на майже 16 грн", — пише видання.

Зазначається, що підвищення тарифів на воду торкнеться наступних населених пунктів: Київ, Дніпро, Черкаси, Нікополь, Хмельницький, Вінниця, Рівне, Бровари, Ужгород, Львів, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич.

"НКРЕКП оголосила, що планує переглянути і підвищити тарифи для першої групи із 7 водоканалів, які знаходяться на заході країни, і для другої групи – з 14 великих водоканалів на інших територіях. Підвищення буде суттєвим – на 20, 30%, а подекуди навіть на 60%", – зазначив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг України.

Зростання цін у різних містах відбуватиметься по різному. Так, у Києві, можливо, платитимуть 46,8 грн за куб. м води, що на 16 грн більше, ніж зараз. Тоді як мешканцям Вінниці доведеться сплачувати по 35 грн за куб, а з липня — 52 грн. Плата для львів’ян з теперішніх 25,88 грн за куб. м, у квітні може збільшитись до 27,2, а в липні до 30,29 грн за куб м.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні може зрости одразу декілька тарифів на комуналку. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.