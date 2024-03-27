В Украине хотят повысить тариф на свет: как украинцам платить вдвое меньше

Сэкономить на электроэнергии можно в законный способ

В Украине планируют повысить тариф на электроэнергию. Вместо 2,64 гривен кВт-ч потребители могут начать платить 3,5 гривен кВт-ч. Однако некоторые украинцы могут сэкономить и платить в половину меньше.

На портале Today рассказали, как потребители могут сэкономить на электроэнергии и платить в два раза меньше за свет. Все дело в счетчике.

Возможное повышение тарифов на свет в Украине связано с обстрелами российских оккупантов. Это вынужденная мера, так как объекты критической инфраструктуры повреждены и требуется ремонт.

В среднем семья из трех человек, которая регулярно использует бойлер и электроплиту, может потреблять в месяц около 300 кВт-ч. Если считать по нынешнему тарифу 3,5 гривен кВт-ч, то заплатить за свет придется 792 гривны. Но имея двузонный счетчик сумма может существенно сократиться.

Дело в том, что ночной тариф, который действует с 23:00 до 07:00, стоит вдвое дешевле, чем обычный дневной — 1,32 грн/кВт-час. И если включать энергозатратные приборы в ночное время, то и сумма в платежке уменьшится на сотни гривен в месяц.

К энергозатратным приборам относятся электроплита, бойлер, кондиционер, масляный обогреватель, калорифер.

Установить двузонный счетчик украинцы должны за личные средства. Его стоимость около 1,6-2,4 тысяч гривен. Однако окупится устройство в ближайшие 10 месяцев. Для подключения счетчика нужно с документами на квартиру и паспортом обратиться в облэнерго, и оформить заявку. Заплатить дополнительно будет нужно и за саму установку прибора.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кабмин и МВФ подписали документ о повышении тарифов на коммуналку. Из-за этого стоимость некоторых услуг может начать дорожать еще до окончания полномасштабной войны.