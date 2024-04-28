Индукционный, электромеханический или электронный? Преимущества и недостатки каждого вида счетчика света

Они отличаются стоимостью, характеристиками и особенностями использования

Каждый потребитель знает, как важно своевременно и корректно передать показания счетчика электроэнергии. Однако удобство использования во многом зависит от вида устройства.

Счетчики электроэнергии бывают индукционными, электромеханическими и электронными. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки для потребителя, о которых сообщает ДТЭК.

Индукционные и электромеханические счетчики

Устройства просты в использовании и имеют сравнительно невысокую стоимость по сравнению с электрическими счетчиками. Они долго и надежно служат. В частности, благодаря высокой стойкости к перепадам напряжения в электросети.

Электромеханические и индукционные счетчики имеют некоторые недостатки. Потребителям следует знать следующее об этих устройствах:

их нельзя использовать в системах АСКОЭ, автоматически передающих показатели;

расчет ведется только по одному тарифу (т.е. это исключительно однозонные счетчики);

нет защиты от хищения электроэнергии.

Эти счетчики не подходят для потребителей, желающих пользоваться дневным и ночным тарифами. В этих случаях придется покупать электронные счетчики.

Электронные устройства

У этих счетчиков есть больше преимуществ. Они более безопасны, потому что фиксируют воровство электроэнергии. Однако есть и другие преимущества:

возможность выбрать несколько тарифов (два или три);

ведение учета электроэнергии и хранение данных;

использование в системах АСКОЭ.

Электронные счетчики имеют серьезные недостатки. Это более высокая стоимость, более сложный и дорогой ремонт. Также они чувствительны к скачкам электроэнергии в сети.

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