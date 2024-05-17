Економія сотень гривень: українцям розповіли, як менше платити за світло

Споживачам розповіли, які прилади в будинку найбільше мотають світло

Українців закликають заощаджувати електроенергію на тлі нових відключень світла, які повернулися після російських атак. Значно зменшити суму у платіжці допоможе двозонний лічильник електроенергії.

Про це розповіли в енергопостачальній компанії Yasno. За їхніми підрахунками, за місяць можна економити понад 300 гривень на комуналці за світло.

Двозонний лічильник не тільки рахує, скільки електроенергії було використано, а й у який час доби це було. У нічні години, а саме з 23:00 до 07:00, тариф удвічі нижчий, ніж у денний час. Якщо звичайний тариф на світло 2,64 гривні кВт-год, то вночі він становить 1,32 гривні.

Саме вночі, коли енергосистема України не так сильно навантажена, споживачам радять використовувати прилади, які споживають найбільше електрики: пральні машинки, бойлери, посудомийки та інші.

Якщо середньостатистична українська сім’я із чотирьох осіб на місяць споживає близько 300 кВт-год, то сума у платіжці буде близько 792 гривень. А якщо встановити двозонний лічильник та використати нічний тариф, то сума у платіжці зменшиться до 473,5 гривень. Економія складає 318,5 гривень на місяць або 3822 гривні на рік.

Також "Телеграф" розповідав про те, як зрозуміти, що лічильник води несправний. Усього є сім ознак, при виявленні яких радять терміново звертатися до фахівців.