Что будет с тарифами на газ в июне: обнародованы цены

Цена на газ зависит от поставщика

В Украине с июня ожидается рост ряда тарифов на коммунальные услуги для населения. Однако это не коснется цен на газ.

То есть по меньшей мере в течение ближайшего месяца бытовые потребители будут платить за газ от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр. Об этом пишет Газправда.

Отмечается, что компании-поставщики публикуют сразу тарифы на год, а потому их пересмотра "на лету" не будет. Впрочем, два мелких поставщика "Еру людям" и "Галнафтогаз" обнародовали тарифы лишь до конца августа.

Стоит отметить, что большинство украинцев являются клиентами государственной компании "Нафтогаз", а потому платят за газ 7,96 гривны за кубометр. Однако там обещают скидку до 1% тем клиентам, которые регулярно платят за предоставленные услуги до 15 числа каждого месяца.

Этот тариф должен оставаться действующим по меньшей мере до апреля 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что вопрос повышения коммунальных тарифов в Украине в 2024 году до сих пор окончательно не решен. Сейчас в Кабмине идут активные обсуждения, чтобы поднять тарифы на электроэнергию уже до 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей.