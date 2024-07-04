Тариф на газ: скільки українці платитимуть до кінця липня

Свої пропозиції на липень оприлюднили 12 компаній

У липні тариф на газ в Україні залишився без змін. Однак вартість за куб блакитного палива коливатиметься в залежності від компанії-постачальника.

У середньому ціни становлять від 7,70 гривні до 9,99. Про це пише "Газправда".

Такі тарифи діятимуть щонайменше до кінця квітня 2025 року. Однак два постачальники, а саме — "Еру Людям" і "Галнафтогаз" вказали на якість кінцевої дати дії цього тарифу серпень 2024 року.

Зазначається, що близько 98% споживачів є клієнтами компанії "Нафтогаз України". Їх вартість блакитного палива 7,96 за кубометр. Ця ціна діятиме до квітня наступного року без змін.

Тарифи від компаній-постачальників:

ТОВ "Ера Людям" — 7,70 грн (термін дії до 31 серпня 2024 року)

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн

ТОВ "ДК "Нафтогаз України" – 7,96 грн

ТОВ "Тернопільоблгаз Збут" – 7,96 грн

ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98 грн

ТОВ "Полтавагаз Збут" – 7,99 грн

ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" – 7,99 грн (термін дії до 30 серпня 2024 року)

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 грн

ТОВ "Київські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн

ТОВ "Дніпровські Енергетичні Послуги" (YASNO) – 8,46 грн

ТОВ "Асканія Енерджі" — 9,95 грн

ТОВ "Рітейл Сервіс" ТМ "Світгаз" – 9,99 грн

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде тариф на воду для українців у липні.