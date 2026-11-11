Довідка ВЛК може "згоріти": адвокат назвала підставу для повторного огляду, про яку знають не всі

Електронну постанову передають до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів

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Строк дії постанови військово-лікарської комісії залежить від умов, у яких її ухвалили. Рішення про придатність до призову під час мобілізації, в особливий період або за воєнного стану діє один рік.

Про строки та підстави для повторного огляду розповіла в коментарі "Телеграфу" адвокатка, керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидатка юридичних наук Анна Даніель. Детальніше у матеріалі "ВЛК радить операцію, а ви проти: чи вважається відмова ухиленням від мобілізації".

Постанови районних і міських ВЛК при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) оформлюють довідкою ВЛК.

Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для оглядів у мирний час передбачений довший строк, якщо їх проводять для визначення призначення на особливий період.

"Постанова, яку ухвалили в мирний час для визначення призначення на особливий період, діє п’ять років з дня завершення огляду", – пояснила Анна Даніель.

Якщо людину визнали придатною, документи медичного огляду мають доставити до ТЦК та СП не пізніше наступного дня.

Підставою для повторного медичного огляду є зміна стану здоров’я. Повідомити про неї може сама людина, також такі зміни можуть зафіксувати медики.

"Якщо стан здоров’я змінився, людина може звернутися сама, або зміни можуть зафіксувати лікарі закладу охорони здоров’я. Тоді керівник ТЦК та СП направляє людину на повторний медичний огляд для визначення ступеня придатності", – розповіла Анна Даніель.