Помер посол Росії у США Олександр Дарчієв: що відомо про дипломата та його роль у переговорах

Яку роль він відігравав у діалозі з Вашингтоном

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11 листопада помер Олександр Дарчієв, який представляв Росію у США з березня 2025 року. Йому було 66 років. Його робота у Вашингтоні припала на відновлення прямих контактів між країнами на тлі переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про смерть дипломата повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ. На посаді він змінив Анатолія Антонова після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Як Дарчієв став представником Москви у Вашингтоні

Дарчієва призначили після того, як адміністрація Трампа почала відновлювати прямий діалог із Кремлем. Відносини між країнами залишалися напруженими через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а дипломатичні контакти стали частиною цього діалогу.

Дарчієв мав досвід роботи на американському напрямку: наприкінці 2000-х він працював у російському посольстві у Вашингтоні. Згодом шість років був послом Росії в Канаді та чотири роки очолював департамент Північної Америки МЗС РФ.

У 2014 році Дарчієв заявляв, що Крим є частиною Росії, посилаючись на проведений там "референдум".

На новій посаді його завданням було підтримувати контакти з американською стороною, обговорювати двосторонні питання та відновлювати роботу дипломатичних каналів. До цих консультацій він долучився ще до офіційного призначення: у лютому 2025 року очолив російську делегацію на переговорах зі США у Стамбулі.

Олександр Дарчієв Джерело: РосЗМІ

Про що домовлялися на консультаціях у Стамбулі

Другий раунд переговорів відбувся 10 квітня 2025 року, також у Стамбулі. Російську делегацію знову очолював Дарчієв, американську – заступниця помічника держсекретаря Соната Коултер. Консультації стосувалися відновлення роботи посольств та усунення проблем у двосторонніх відносинах.

Сторони обговорювали фінансове забезпечення дипломатичних установ, візові питання, пересування дипломатів і повернення російської дипломатичної нерухомості у США. Також на переговорах порушували питання відновлення прямого авіасполучення між країнами.

У червні 2025 року Дарчієв говорив про можливість провести наступний раунд консультацій у Москві. Водночас він визнавав складність відновлення зв’язків між двома державами.

"Відновлення російсько-американських відносин ще далеке", – заявляв Олександр Дарчієв.

Після смерті Дарчієва Росії потрібно буде призначити нового посла у США.

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