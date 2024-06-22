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Вітання з народженням дочки: особливі побажання у прозі

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Розділіть радісний момент разом із батьками малечі
Розділіть радісний момент разом із батьками малечі. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Що побажати мамі та татові новонародженої дівчинки

Немає нічого радіснішого, ніж вітати новонародженого. У вашій сім’ї, колі друзів чи колег народилася дівчинка, і ви не знаєте, як знайти правильні слова, щоб привітати новоспечених батьків? Не хвилюйтеся, "Телеграф" підготував для вас привітання та побажання з народженням доньки у прозі, які ви зможете передати своїм рідним та близьким. Теплі слова для батьків малечі покажуть вашу радість і підтримають у зворушливий момент.

Вітання з народженням дочки у прозі

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Вітаємо з народженням чарівної донечки! Нехай життя вашої маленької принцеси буде сповнене нескінченної любові і радості.

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Шлю теплі побажання гордим батькам прекрасної малечі. Нехай її сміх осяє ваш світ і принесе вам безмежне щастя!

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Вітаю із народженням донечки. Нехай вона виросте такою ж красивою та добросердою, як її батьки. Нехай ваше життя буде сповнене любов’ю, сміхом та незліченними прекрасними спогадами.

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Комочок радості прикрасив ваше життя, і вона найчарівніша дівчинка на світі! Цінуйте кожен сміх, обійми та моменти, проведені з нею. Прийміть вітання та найкращі побажання!

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Ваша маленька принцеса народилася, щоб зробити ваш світ чарівнішим. Нехай кожен день буде сповнений любов’ю, сміхом та дорогоцінними спогадами. Вітаємо!

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Бажаю вам нескінченних миттєвостей ніжності та захоплення з вашим дорогим малюком. Нехай вона принесе безмірне щастя і сповнить ваше життя любов’ю. Вітаємо!

Красиві вітання з новонародженою дівчинкою в прозі

Щиро вітаємо з появою на світ вашої маленької принцеси! Нехай вона виросте сильною, добросердою та оточеною любов’ю. Насолоджуйтесь кожним дорогоцінним моментом зі своєю прекрасною дівчинкою!

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У вашій родині з’явилося прекрасне маля, яке приносить радість і нескінченні обійми. Вітаємо з цією важливою подією!

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Рожеві бантики, крихітні пальчики на ногах та багато радості – вітаємо з народженням дівчинки! Вона наповнить ваше життя солодощами та посмішками.

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Ваш сімейний портрет тепер доповнений вашим чарівним малюком. Бажаю їй життя, повного кохання, щастя та дивовижних пригод.

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Нехай цей маленьке янголятко завжди буде джерелом щастя для вас і вашої родини. Вітаю із народженням вашої прекрасної донечки.

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Вітаю з народженням прекрасної донечки! Нехай росте здоровою, коханою та щасливою. І вам бажаю якнайбільше радості та задоволення від життя з вашою маленькою принцесою. Вітаю від щирого серця!

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Вітаю із довгоочікуваним поповненням у родині! Бажаю доньці здоров’я, а мамі — якнайшвидшого відновлення. Бажаю терпіння, спокою, менше безсонних ночей, більше радісних подій. Нехай ваша дівчинка буде маленькою зірочкою, яка світитиме вам і в найкращі, і у скрутні часи. Нехай складності будуть не такими складними, дні — мирними, ночі — тихими, а посмішка малечі — щасливою!

Раніше "Телеграф" розповідав, що побажати батькам новонародженого хлопчика. Їм буде приємно отримати підтримку та почути теплі побажання.

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#Поздоровлення #Побажання #Новонароджені