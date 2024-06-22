Вітання з народженням дочки: особливі побажання у прозі

Що побажати мамі та татові новонародженої дівчинки

Немає нічого радіснішого, ніж вітати новонародженого. У вашій сім’ї, колі друзів чи колег народилася дівчинка, і ви не знаєте, як знайти правильні слова, щоб привітати новоспечених батьків? Не хвилюйтеся, "Телеграф" підготував для вас привітання та побажання з народженням доньки у прозі, які ви зможете передати своїм рідним та близьким. Теплі слова для батьків малечі покажуть вашу радість і підтримають у зворушливий момент.

Вітання з народженням дочки у прозі

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Вітаємо з народженням чарівної донечки! Нехай життя вашої маленької принцеси буде сповнене нескінченної любові і радості.

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Шлю теплі побажання гордим батькам прекрасної малечі. Нехай її сміх осяє ваш світ і принесе вам безмежне щастя!

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Вітаю із народженням донечки. Нехай вона виросте такою ж красивою та добросердою, як її батьки. Нехай ваше життя буде сповнене любов’ю, сміхом та незліченними прекрасними спогадами.

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Комочок радості прикрасив ваше життя, і вона найчарівніша дівчинка на світі! Цінуйте кожен сміх, обійми та моменти, проведені з нею. Прийміть вітання та найкращі побажання!

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Ваша маленька принцеса народилася, щоб зробити ваш світ чарівнішим. Нехай кожен день буде сповнений любов’ю, сміхом та дорогоцінними спогадами. Вітаємо!

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Бажаю вам нескінченних миттєвостей ніжності та захоплення з вашим дорогим малюком. Нехай вона принесе безмірне щастя і сповнить ваше життя любов’ю. Вітаємо!

Красиві вітання з новонародженою дівчинкою в прозі

Щиро вітаємо з появою на світ вашої маленької принцеси! Нехай вона виросте сильною, добросердою та оточеною любов’ю. Насолоджуйтесь кожним дорогоцінним моментом зі своєю прекрасною дівчинкою!

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У вашій родині з’явилося прекрасне маля, яке приносить радість і нескінченні обійми. Вітаємо з цією важливою подією!

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Рожеві бантики, крихітні пальчики на ногах та багато радості – вітаємо з народженням дівчинки! Вона наповнить ваше життя солодощами та посмішками.

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Ваш сімейний портрет тепер доповнений вашим чарівним малюком. Бажаю їй життя, повного кохання, щастя та дивовижних пригод.

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Нехай цей маленьке янголятко завжди буде джерелом щастя для вас і вашої родини. Вітаю із народженням вашої прекрасної донечки.

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Вітаю з народженням прекрасної донечки! Нехай росте здоровою, коханою та щасливою. І вам бажаю якнайбільше радості та задоволення від життя з вашою маленькою принцесою. Вітаю від щирого серця!

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Вітаю із довгоочікуваним поповненням у родині! Бажаю доньці здоров’я, а мамі — якнайшвидшого відновлення. Бажаю терпіння, спокою, менше безсонних ночей, більше радісних подій. Нехай ваша дівчинка буде маленькою зірочкою, яка світитиме вам і в найкращі, і у скрутні часи. Нехай складності будуть не такими складними, дні — мирними, ночі — тихими, а посмішка малечі — щасливою!

Раніше "Телеграф" розповідав, що побажати батькам новонародженого хлопчика. Їм буде приємно отримати підтримку та почути теплі побажання.