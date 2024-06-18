Вітання з народженням сина: теплі побажання та листівки

Найкращі привітання з народженням синочка

Зустріч маленької людини у світі – одна з найзворушливіших подій у житті. З народженням дитини для всіх батьків починається новий етап, на який вони чекали останні дев’ять місяців. Звичайно, цього незвичайного дня емоції будуть змішані з великою радістю, тому їм буде приємно отримати підтримку від своїх близьких. Найкращий спосіб – подарувати їм привітання з народженням синочка та запевнити, що ви готові допомогти.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітання з новонародженим сином. Тут ви знайдете приклади побажань у віршах та прозі, а також листівки. Це чудовий спосіб показати новоспеченим батькам свою підтримку та радість!

Поздоровлення з новонародженим сином своїми словами

Вітаю з народженням синочка! Нехай ваше маля росте здоровеньким, міцним і слухняним хлопчиком. Бажаю вам спокійних ночей, сил та можливостей виростити та виховати гідного чоловіка. Нехай синок вас тільки тішить і наповнює ваше життя щастям та любов’ю!

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Вітаю з народженням сина! Бажаю, щоб він ріс міцним, сильним, гарним і, звісно, щасливим. Бажаю, щоб у житті його оточували тільки добрі та надійні люди, а він сам рік у рік ставав справжнім чоловіком, яким можна пишатися, і радував батьків.

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З народженням синочка! Мамі — якнайшвидшого безболісного відновлення, здорового і спокійного малюка і менше безсонних ночей. Синочку — смачного молочка та здорових, щасливих батьків поряд. Порозуміння, щастя, поваги, любові до вашої родини!

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Вітаємо із бажаним синочком! Нехай росте здоровим, розумним, слухняним і щасливим на радість батькам і близьким. Нехай ангел-охоронець оберігає його і допомагає у важкі хвилини. Усього найкращого вашій родині!

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У вашій оселі з’явився ще один чоловік. Міцного здоров’я новонародженому та його батькам. Нехай малюк росте і розвивається вам на радість і, неодмінно, стане гордістю для тата та справжнім захисником для мами. А поки він зовсім малюк, нехай купається у вашій любові, ніжності та турботі!

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Вітаємо Вашу родину із поповненням! Син це гордість і радість! Бажаємо малюкові міцного здоров’я, бешкетної посмішки та веселого сміху. Нехай синок радує вас щодня своїми перемогами, а татові з мамою бажаємо більше сил і терпіння!

Вітання від народження сина у віршах

Вітаю з днем народження синочка!

Нехай зростає, вам на радість, з кожним рочком,

Хай буде його доля світла та чудова,

Життя фарбує дні у барви кольорові!

Хай рівною буде життя стежина,

Достатком й щастям сповниться кожна година!

***

Сьогодні народження день у синочка!

Хай Бог береже вам цього ангелочка.

Здоров’я йому і щасливої долі,

Щоб тато із мамою були здорові.

Змогли щоб на ноги ви сина підняти,

Навчили добро та і зло відрізняти.

Щоб виріс порядним ваш син і красивим,

Щоб був дуже чемним він, дуже кмітливим.

Щоб був він завзятим, щоб був він хоробрим

Любив працювати та був дуже добрим.

Також щоб мав безліч в житті перемог,

Щоб завжди його захищав з неба Бог.

***

З народженням сина прийміть привітання!

Усі ваші мрії, усі сподівання

Хай він виправдовує, швидко зростає,

Любов та турботу завжди пам`ятає.

Здоров`я бажаємо ми всій родині.

Хай щастя завжди з вами буде віднині.

Від долі отримали ви нагороду:

Синочок коханий — продовження роду!

***

Вітаємо щиро з народженням сина,

Хай буде щасливою ваша родина!

Здоровим росте цей малюк і грайливим

Розумним, як мама, як тато — сміливим,

В сім’ї хай панує любов та достаток

І ще вам бажаємо двійко дівчаток.

***

Народився козачок!

Хай він буде сильним,

Виростає без хвороб,

Вчиться на відмінно.

Радість мамі й татусю

Хай лише приносить.

І у серці хай любов

Материнську носить.

Щастя, радості, тепла

І батькам, й синочку.

Добра доля щоб була,

Потім — ще і дочка!

***

Я з народженням сина вас щиро вітаю!

І це щастя велике в житті, я вважаю.

Хай дитина росте, тішить маму та тата,

ЇЇ доля на радості буде багата.

Вам, батьки, сил, терпіння, наснаги, здоров`я,

Теплоти у душі, щоби завжди з любов`ю

Йшов процес виховання, з добром, а не з криком,

Щоби справжнім зростав ваш синок чоловіком!

***

Вітаємо щиро з народженням сина!

Нехай буде світлим завжди небокрай.

Хай буде здоровою ваша дитина,

Зростає в добрі і любові нехай.

Сміється хай крихітка, мов той дзвіночок,

Хай швидко зростає та світ пізнає,

Людиною гідною стане синочок,

А доля йому море щастя дає!

***

З народженням сина! Продовжить він рід ваш!

Нехай чоловічок маленький не плаче.

Нехай захищає дитину молитва

Про щастя, здоров`я її та удачу.

Нехай росте чемним дитя та сміливим,

Розумним, здоровим, крутим та завзятим,

Життя його буде цікавим, бурхливим.

Хай успіхів буде у нього багато!

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