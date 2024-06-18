Вітання з народженням сина: теплі побажання та листівки
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Найкращі привітання з народженням синочка
Зустріч маленької людини у світі – одна з найзворушливіших подій у житті. З народженням дитини для всіх батьків починається новий етап, на який вони чекали останні дев’ять місяців. Звичайно, цього незвичайного дня емоції будуть змішані з великою радістю, тому їм буде приємно отримати підтримку від своїх близьких. Найкращий спосіб – подарувати їм привітання з народженням синочка та запевнити, що ви готові допомогти.
"Телеграф" зібрав найкрасивіші вітання з новонародженим сином. Тут ви знайдете приклади побажань у віршах та прозі, а також листівки. Це чудовий спосіб показати новоспеченим батькам свою підтримку та радість!
Поздоровлення з новонародженим сином своїми словами
Вітаю з народженням синочка! Нехай ваше маля росте здоровеньким, міцним і слухняним хлопчиком. Бажаю вам спокійних ночей, сил та можливостей виростити та виховати гідного чоловіка. Нехай синок вас тільки тішить і наповнює ваше життя щастям та любов’ю!
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Вітаю з народженням сина! Бажаю, щоб він ріс міцним, сильним, гарним і, звісно, щасливим. Бажаю, щоб у житті його оточували тільки добрі та надійні люди, а він сам рік у рік ставав справжнім чоловіком, яким можна пишатися, і радував батьків.
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З народженням синочка! Мамі — якнайшвидшого безболісного відновлення, здорового і спокійного малюка і менше безсонних ночей. Синочку — смачного молочка та здорових, щасливих батьків поряд. Порозуміння, щастя, поваги, любові до вашої родини!
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Вітаємо із бажаним синочком! Нехай росте здоровим, розумним, слухняним і щасливим на радість батькам і близьким. Нехай ангел-охоронець оберігає його і допомагає у важкі хвилини. Усього найкращого вашій родині!
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У вашій оселі з’явився ще один чоловік. Міцного здоров’я новонародженому та його батькам. Нехай малюк росте і розвивається вам на радість і, неодмінно, стане гордістю для тата та справжнім захисником для мами. А поки він зовсім малюк, нехай купається у вашій любові, ніжності та турботі!
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Вітаємо Вашу родину із поповненням! Син це гордість і радість! Бажаємо малюкові міцного здоров’я, бешкетної посмішки та веселого сміху. Нехай синок радує вас щодня своїми перемогами, а татові з мамою бажаємо більше сил і терпіння!
Вітання від народження сина у віршах
Вітаю з днем народження синочка!
Нехай зростає, вам на радість, з кожним рочком,
Хай буде його доля світла та чудова,
Життя фарбує дні у барви кольорові!
Хай рівною буде життя стежина,
Достатком й щастям сповниться кожна година!
***
Сьогодні народження день у синочка!
Хай Бог береже вам цього ангелочка.
Здоров’я йому і щасливої долі,
Щоб тато із мамою були здорові.
Змогли щоб на ноги ви сина підняти,
Навчили добро та і зло відрізняти.
Щоб виріс порядним ваш син і красивим,
Щоб був дуже чемним він, дуже кмітливим.
Щоб був він завзятим, щоб був він хоробрим
Любив працювати та був дуже добрим.
Також щоб мав безліч в житті перемог,
Щоб завжди його захищав з неба Бог.
***
З народженням сина прийміть привітання!
Усі ваші мрії, усі сподівання
Хай він виправдовує, швидко зростає,
Любов та турботу завжди пам`ятає.
Здоров`я бажаємо ми всій родині.
Хай щастя завжди з вами буде віднині.
Від долі отримали ви нагороду:
Синочок коханий — продовження роду!
***
Вітаємо щиро з народженням сина,
Хай буде щасливою ваша родина!
Здоровим росте цей малюк і грайливим
Розумним, як мама, як тато — сміливим,
В сім’ї хай панує любов та достаток
І ще вам бажаємо двійко дівчаток.
***
Народився козачок!
Хай він буде сильним,
Виростає без хвороб,
Вчиться на відмінно.
Радість мамі й татусю
Хай лише приносить.
І у серці хай любов
Материнську носить.
Щастя, радості, тепла
І батькам, й синочку.
Добра доля щоб була,
Потім — ще і дочка!
***
Я з народженням сина вас щиро вітаю!
І це щастя велике в житті, я вважаю.
Хай дитина росте, тішить маму та тата,
ЇЇ доля на радості буде багата.
Вам, батьки, сил, терпіння, наснаги, здоров`я,
Теплоти у душі, щоби завжди з любов`ю
Йшов процес виховання, з добром, а не з криком,
Щоби справжнім зростав ваш синок чоловіком!
***
Вітаємо щиро з народженням сина!
Нехай буде світлим завжди небокрай.
Хай буде здоровою ваша дитина,
Зростає в добрі і любові нехай.
Сміється хай крихітка, мов той дзвіночок,
Хай швидко зростає та світ пізнає,
Людиною гідною стане синочок,
А доля йому море щастя дає!
***
З народженням сина! Продовжить він рід ваш!
Нехай чоловічок маленький не плаче.
Нехай захищає дитину молитва
Про щастя, здоров`я її та удачу.
Нехай росте чемним дитя та сміливим,
Розумним, здоровим, крутим та завзятим,
Життя його буде цікавим, бурхливим.
Хай успіхів буде у нього багато!
Красиві листівки з народження сина
Раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із новонародженим. Розділіть радість цієї події разом із молодими батьками.