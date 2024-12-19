З днем народження донечки! Чудові привітання українською для батьків

День народження дитини – це завжди особливе свято для батьків

День народження дитини – це не лише свято для малечі, але й велика радість для батьків, які кожного дня дарують свою любов, турботу і тепло. Особливо, коли йдеться про донечку – справжній скарб і гордість сім’ї. Цей день сповнений щирих емоцій, теплих спогадів і світлих надій на майбутнє, коли вся увага прикута до маленької іменинниці.

А для друзів, родичів і кумів це гарна нагода висловити свою підтримку і захоплення батьками, які створили таку дивовижну родину. Щирі побажання, теплі слова та навіть маленькі смайлики можуть зробити цей день ще більш особливим. "Телеграф" підготував чудові привітання українською, які допоможуть вам знайти потрібні слова для цього важливого свята.

Привітання з іменинницею

🎉 Вітаємо вас із днем народження вашої прекрасної донечки! Нехай вона завжди буде здоровою, щасливою та успішною. Ви – найкращі батьки! ❤️🌸

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🕊️ Вітаємо вашу маленьку принцесу з днем народження! Нехай вона завжди дарує вам тепло своєї посмішки, а її життя буде наповнене щастям і добром. 🌈👑

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Нехай зірка 🌟 вашої донечки яскраво світить у цьому світі, даруючи радість і любов усім навколо! З днем народження! 🌺🎁

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🎂 Щиро вітаємо батьків із цим важливим днем! Донечка – це ваше сонечко, яке робить світ навколо яскравішим. Нехай її доля буде щасливою та успішною. 🌞💖

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🌷 Нехай ваша донечка росте в любові, здоров’ї та гармонії. Вітаємо вас із днем її народження, і нехай у вашій родині завжди буде щастя! 🎉✨

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🦋 З днем народження вашої маленької чарівниці! Нехай її дитинство буде казковим, а майбутнє – радісним і успішним. Ви – чудові батьки! 🌸🌈

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🎈 Бажаємо вашій донечці безмежного щастя, міцного здоров’я та здійснення всіх мрій! Вітаємо з цим особливим днем! 🌟👧

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💖 Хай кожен день вашої маленької принцеси буде наповнений радістю, добротою та світлом. З днем народження вашої донечки! 🎂🌸

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Вітаємо вашу родину зі святом! 🌟✨ Нехай життя вашої доньки буде подібним до казки – чарівним, добрим і сповненим чудес!

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🎁 Вітаємо з днем народження вашої донечки! Нехай її посмішка завжди гріє серце, а в її житті буде багато яскравих моментів. Ви – найкращі батьки! ❤️🌈

Привітання куму та кумі з днем народження донечки

🎉 Куме, вітаю з днем народження твоєї донечки! Нехай вона буде твоєю гордістю, радістю і найщасливішою дитиною у світі! 🌸💖

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🌈 Кумасю, твою донечку сьогодні вітаємо всією душею! Нехай її дитинство буде яскравим, а майбутнє – щасливим. Ти – прекрасна мама! ❤️🎂

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🦋 Куме, нехай у твоєї маленької принцеси все в житті буде найкращим: щастя, здоров’я, любов і мрії, що здійснюються! Зі святом! 👑✨

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🌷 Моя люба кумонько, вітаю тебе з днем народження донечки! Нехай вона росте розумною, доброю і завжди радує тебе своїми досягненнями. 🎁💫

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🎂 Кумасю, твою доньку сьогодні вітаємо з любов’ю! Нехай її життя буде казкою, а ти завжди будеш її надійною опорою. 💖🌟

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Куме, бажаю, щоб у твоєї донечки 🌟завжди було багато приводів для посмішок, радості та нових досягнень. Вітаю зі святом! 🌸🎉

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💖 Кумасю, нехай цей день принесе у ваш дім тільки радість і сміх, а твоя донечка стане найщасливішою у світі. Зі святом! 🎂🦋

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Дорогі куми, ваша донечка – справжній скарб! Нехай вона росте здоровою, щасливою і завжди тішить вас своїм теплом. З днем народження! 🎁✨

Раніше ми ділились підбіркою теплих привітань з днем народження бабусі. Душевні побажання українською піднімуть настрій іменинниці.