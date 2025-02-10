Запрошення на день народження: оригінальні та смішні тексти

Оберіть свій варіант запрошення та діліться святковим настроєм

У день народження заведено збирати друзів і близьких, щоб весело провести час, насолодитися гарною компанією та створити незабутні спогади. Запросити гостей можна різними способами: особисто, телефоном, листівкою або навіть креативним відеозапрошенням. Проте найпопулярніший і зручний варіант — надіслати кілька слів у соцмережах, Viber або WhatsApp. Це швидко, просто і таке запрошення точно не загубиться.

"Телеграф" підготував зразки оригінальних, прикольних та дитячих запрошень на день народження українською мовою. Обирайте готові шаблони або використовуйте їх як натхнення для створення власного унікального запрошення.

Оригінальні запрошення на день народження для дорослих

🎈 Друзі! 🎉 Запрошую вас на святкування мого дня народження, яке відбудеться 🗓 [дата] о [час] за адресою 📍 [місце]. Обіцяю гарну компанію, смачні частування 🍰 та незабутні враження! Чекаю з нетерпінням! 🥳

Прикольне запрошення на день народження:

Увага! ⚡ Головна вечірка року вже скоро! 🎊 Хто не прийде – тому рік без подарунків! 🎁😆 Тож запрошую тебе [дата] о [час] у [місце] на гучне святкування! Буде сміх, веселощі та багато смачненького! 🍕🍹 Не прогав! 😎

Дитячі запрошення на день народження

Запрошення на дитяче день народження для дівчинки:

Привіт, [ім’я]! 🥰 Запрошую тебе на моє чарівне свято! 🎀 Будемо танцювати, гратися та їсти солодощі! 🍭 Чекаю тебе [дата] о [час] у [місце]! Приходь у гарному настрої та бери з собою посмішку! 🌸✨

Запрошення на дитячий день народження для хлопчика:

Друже! 🚀 У мене місія – влаштувати найкрутіше святкування дня народження! 🦸‍♂️ Запрошую тебе [дата] о [час] у [місце]! Буде багато ігор, веселощів і навіть торт! 🍰🔥 Готуйся до неймовірних пригод!

Смішні запрошення на день народження

Дорогий друже! 👀 Я знаю, що ти завжди мріяв про грандіозну вечірку… Так ось! Вона буде! І я запрошую тебе! 🎊 Приходь [дата] о [час] у [місце], інакше ризикуєш залишитися без смаколиків! 🍕😂

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Запрошую тебе на свій день народження. План такий: збираємось [дата] о [час] у [місце], п’ємо сік 🍹 (чи щось міцніше), їмо торт 🍰 і танцюємо до ранку! 💃🕺