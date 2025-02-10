Приглашение на день рождения: оригинальные и смешные тексты

Выберите вариант приглашения и делитесь праздничным настроением

В день рождения принято собирать друзей и близких, чтобы весело провести время, насладиться хорошей компанией и создать незабываемые воспоминания. Пригласить гостей можно разными способами: лично, по телефону, открыткой или даже записать креативное видеоприглашение. Однако самый популярный и удобный вариант – отправить несколько слов в соцсетях, Viber или WhatsApp. Это быстро, просто и такое приглашение точно не потеряется.

"Телеграф" подготовил тексты оригинальных, прикольных и детских приглашений на день рождения на украинском языке. Выбирайте готовые шаблоны или используйте их как вдохновение для создания собственного уникального приглашения.

Оригинальные приглашения на день рождения для взрослых

🎈 Друзі! 🎉 Запрошую вас на святкування мого дня народження, яке відбудеться 🗓 [дата] о [час] за адресою 📍 [місце]. Обіцяю гарну компанію, смачні частування 🍰 та незабутні враження! Чекаю з нетерпінням! 🥳

Прикольне запрошення на день народження:

Увага! ⚡ Головна вечірка року вже скоро! 🎊 Хто не прийде – тому рік без подарунків! 🎁😆 Тож запрошую тебе [дата] о [час] у [місце] на гучне святкування! Буде сміх, веселощі та багато смачненького! 🍕🍹 Не прогав! 😎

Детские приглашения на день рождения

Запрошення на дитяче день народження для дівчинки:

Привіт, [ім’я]! 🥰 Запрошую тебе на моє чарівне свято! 🎀 Будемо танцювати, гратися та їсти солодощі! 🍭 Чекаю тебе [дата] о [час] у [місце]! Приходь у гарному настрої та бери з собою посмішку! 🌸✨

Запрошення на дитячий день народження для хлопчика:

Друже! 🚀 У мене місія – влаштувати найкрутіше святкування дня народження! 🦸‍♂️ Запрошую тебе [дата] о [час] у [місце]! Буде багато ігор, веселощів і навіть торт! 🍰🔥 Готуйся до неймовірних пригод!

Смешные приглашения на день рождения

Дорогий друже! 👀 Я знаю, що ти завжди мріяв про грандіозну вечірку… Так ось! Вона буде! І я запрошую тебе! 🎊 Приходь [дата] о [час] у [місце], інакше ризикуєш залишитися без смаколиків! 🍕😂

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Запрошую тебе на свій день народження. План такий: збираємось [дата] о [час] у [місце], п’ємо сік 🍹 (чи щось міцніше), їмо торт 🍰 і танцюємо до ранку! 💃🕺