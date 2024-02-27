Добре жити не заборониш: за рахунок чого купує брендові речі нардеп Олег Дунда?

Політик про дещо воліє мовчати, але все ж таки може собі дозволити

Народний депутат України від "Слуги народу" Олег Дунда, який закликає українців носити одяг від українських виробників, сам вважає за краще носити імпортні бренди вартістю до 4 тисяч євро. Але це своєю чергою порушує питання про те, звідки власне у народного обранця на це гроші?

"Телеграф" вирішив розібратися в цьому питанні та виявив низку цікавих фактів. Загалом можна сказати, що народний депутат любить розкішне життя і навіть може це пояснити.

Згідно з останньою електронною декларацією нардепа, яку він подав 21 березня 2023 року, юридично йому належить не так багато. Так, із трьох квартир і машиномісця, одне житло належить Марії Дунде, ймовірно, матері політика, а решта його громадянської дружини та матері його дочки – Олені Кроль.

Також на Олену Кроль записані два MERCEDES-BENZ, колекція картин, дорогі наручні годинники таких марок як Rolex, Franck Muller, Chopard, Damiani. При цьому сам нардеп є фанатом наручного годинника і йому належать годинники таких брендів як Longines, Rolex, Milleret, Zenith, Breguet та інші.

Щодо доходу, то за 2022-й рік загальний дохід Олега Дунди та його громадянської дружини становив 3 млн 285 тисяч 603 гривні, з яких політик як зарплату отримав 470 027 гривень. Ще 2,8 млн заробила від продажу своєї нерухомості Олена Кроль, а також 15576 у вигляді зарплати від ФОП Олени Мариновської. Як неважко помітити, основним "добувачем" у сім’ї нардепа є його дружина.

У декларації нардепа його дружина Олена Кроль не займається бізнесом

Тим не менш, особисто Олегу Дунде належать досить чималі кошти на рахунках у банку та готівкою – 576 тисяч гривень та 125 тисяч доларів США. Але і тут Олена Кроль виглядає набагато багатшою за свого чоловіка, на неї записано 830 тисяч доларів, 37 тисяч євро і 557 тисяч гривень.

Цікаво, що громадянській дружині нардепа, схоже, доводилося продавати частину майна. Принаймні у 2020-му році вона володіла 10 об’єктами нерухомості та трьома легковими авто. Через три роки у власності Олени Кроль залишилися чотири об’єкти нерухомості та два автомобілі.

За даними аналітичного сервісу YouControl, політик свого часу був співвласником 12 компаній, з яких пізніше вийшов, потрапивши до Верховної Ради.

При цьому цікаво, що хоча за Оленою Кроль в електронній декларації нардепа не вказується жодного бізнесу, той же YouControl стверджує, що вона є власницею 50% частки в ТОВ "Українка-Ойл", яке займається торгівлею нафтопродуктами. Не виключено, що політик просто забув про цей факт.

Втім, подібна недбалість все ж таки не викликає стільки питань як купівля виключеним з фракції "Слуга народу" Богданом Торохтієм авто Mercedes-Benz G 400 за 10 тисяч гривень.