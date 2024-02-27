Красиво жить не запретишь: за счет чего покупает брендовые вещи нардеп Олег Дунда?

Политик кое о чем предпочитает молчать, но все же может себе позволить

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Олег Дунда, призывающий украинцев носить одежду от украинских производителей, сам предпочитает носить импортные бренды стоимостью до 4 тысяч евро. Но это в свою очередь поднимает вопрос о том, откуда собственного у народного избранника на это деньги?

"Телеграф" решил разобраться в данном вопросе и обнаружил ряд интересных фактов. В целом можно сказать, что народный депутат любит роскошную жизнь, и даже может это объяснить.

Согласно последней электронной декларации нардепа, которую он подал 21 марта 2023 года, юридически ему принадлежит не так уж много. Так, из трех квартир и машиноместа, одно жилище принадлежит Марии Дунде, вероятно, матери политика, а остальное его гражданской жене и матери его дочери – Елене Кроль.

Также на Елену Кроль записаны два MERCEDES-BENZ, коллекция картин, дорогих наручных часов таких марок как Rolex, Franck Muller, Chopard, Damiani. При этом сам нардеп является фанатом наручных часов и ему принадлежат часы таких брендов как Longines, Rolex, Milleret, Zenith, Breguet и другие.

Что касается дохода, то за 2022-й год общий доход Олега Дунды и его гражданской супруги составил 3 млн 285 тысяч 603 гривны, из которых политик в качестве зарплаты получил 470 027 гривен. Еще 2,8 млн заработала от продажи своей недвижимости Елена Кроль, а также 15 576 в виде зарплаты от ФОП Алены Мариновской. Как несложно заметить, основным "добытчиком" в семье нардепа является его жена.

В декларации нардепа его жена Елена Кроль не занимается бизнесом

Тем не менее, лично Олегу Дунде принадлежат довольно немалые денежные средства на счетах в банке и наличными – 576 тысяч гривен и 125 тысяч долларов США. Но и тут Елена Кроль выглядит куда богаче своего супруга, на нее записаны 830 тысяч долларов, 37 тысяч евро и 557 тысяч гривен.

Любопытно, что гражданской жене нардепа похоже приходилось продавать часть имущества. Во всяком случае в 2020-м году она владела 10 объектами недвижимости и тремя легковыми авто. Спустя же три года в собственности Елены Кроль остались четыре объекта недвижимости и два автомобиля.

По данным аналитического сервиса YouControl, политик в свое время был совладельцем 12 компаний, из которых позднее вышел, попав в Верховную Раду.

При этом интересно, что хотя за Еленой Кроль в электронной декларации нардепа не указывается никакого бизнеса, тот же YouControl утверждает, что она является владелицей 50% доли в ООО "Украинка-Ойл", занимающегося торговлей нефтепродуктами. Не исключено, что политик просто забыл об этом факте.

Впрочем, подобная небрежность все же не вызывает столько вопросов как покупка исключенным из фракции "Слуга народа" Богданом Торохтием авто Mercedes-Benz G 400 за 10 тысяч гривен.