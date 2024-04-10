Програму єОселя частково закриють уже у червні? В "Укрфінжитло" дали відповідь на чутки

У держпрограмі можливі зміни

З 1 жовтня 2022 року в Україні розпочала роботу державна програма масової іпотеки "єОселя" зі ставкою у 3-7% річних. І ось у Мережі з’явилася інформація про те, що вже з 1 червня за цією програмою не можна буде придбати житло на вторинному ринку нерухомості, що цілком спокійно можна зробити сьогодні.

Подібні заяви з’явилися у соціальній мережі Instagram. У своєму зверненні автор цієї заяви пропонує охочим купити житло по єОселі поспішити до травня.

Водночас якихось офіційних відомостей про подібне рішення на сайтах органів державної влади, відповідальних за реалізацію програми, немає. Так, за даними Мінекономіки, кредитами скористалися вже 8800 українських сімей на суму понад 13,6 млрд грн.

При цьому у державній компанії "Укрфінжитло", що займається реалізацією держпрограми єОселя "Телеграфу" повідомили, що поки що даних про відповідні зміни в законодавстві вони не мають. У разі їх появи інформація про це обов’язково буде повідомлена.

Іншими словами, в "Укрфінжитлі" спростували подібні чутки, хоча й не можуть виключати зміни ситуації надалі.

Як повідомляють "Телеграфу" власні джерела з числа банків та девелоперських компаній, що беруть участь у реалізації держпрограми єОселя, підстави для подібних ідей є.

"Приблизно з осені 2023 року все яскравіше проявляється тенденція ідеї зосередити основні зусилля щодо дії програми єОселя на первинному ринку нерухомості. Оскільки тим самим вдасться будувати нове житло і створювати нові робочі місця, поповнювати держбюджет податками, подібні думки підтримуються і державними органами", повідомляє джерело "Телеграфа", пояснюючи чому могли виникнути розмови про "догляд" єОселя з "вторинки".

Тим часом з 1 серпня 2023 року є Оселя заробила не лише для пільгових категорій населення, а й інших, щоправда, з низкою умов. Докладніше з умовами для учасників програми можна ознайомитись на сайті компанії "Укрфінжитло". Також можна вивчити зразковий графік та суми платежів, складений "Телеграфом" для різних умов іпотеки.