Арешт мільйонів євро у багажнику: "Телеграф" з’ясував, що за компанія могла так обділити Міноборони

Вона може бути пов’язана з постачальником ЗСУ яєць по 17 гривень

У п’ятницю, 9 серпня, під час оперативних дій Бюро економічної безпеки України вилучило 4,7 млн євро, які хотіли укрити від податків. Ймовірно, йдеться про одного з постачальників Міноборони України, який виграв тендери на постачання продуктів на понад 4 мільярди гривень.

Так, прес-служба БЕБ повідомила про затримання авто бухгалтера однієї з фірм постачальників продуктів харчування для ЗСУ. У багажнику було виявлено 4,7 млн. євро, джерела яких жінка пояснити не змогла.

Судячи з раннього повідомлення Бюро за 6 серпня, затримання стало наслідком операції з розслідування операцій групи компаній, які поставили на адресу Міноборони в 2022-2023 роках продуктів на 14,5 млрд грн. Ці товари в свою чергу закуповувалися на підконтрольних підприємствах за завищеними цінами, що дозволяло формувати податковий кредит, ухилятися від податків і переводити кошти в євро.

Хоча назва фірми не прозвучала, саме 6 серпня невдоволення роботою БЕБ висловило ТОВ "Міт Пром". У компанії звинуватили Бюро у перешкоджанні роботи ТОВ та намірах залякування бізнесу.

Зауважимо, що компанія "Міт Пром" певною мірою була "темною конячкою" серед компаній-постачальників Міністерства оборони України. Зареєстрована у 2021-му році як виробник та продавець м’яса, наступного року компанія заробила майже 800 млн грн, а у 2023-му році вперше взяла участь у державних тендерах.

Досвід вийшов успішним, 29 грудня 2023 року "Міт Пром" одразу отримав від Міноборони замовлення на 400 млн грн. Далі більше – 29 травня компанія здобула перемогу за декількома лотами у двох тендерах від ДП Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" на загальну суму майже 2,9 млрд грн. А 4 червня ще на 900 млн. грн., всього за неповних 6 місяців ТОВ "Міт Пром" отримав від бюджету за даними аналітичного сервісу YouControl, майже 4,2 млрд грн.

Звідки такий успіх у новачка торгів? Як виявилося, ТОВ "Міт Пром" може бути пов’язаною зі скандальною переможницею тендерів МО України Тетяною Глиняною, яка продала оборонному відомству яйця по 17 гривень за штуку і втекла до Європи.

Так, офіційно ТОВ "Міт Пром" належить мешканці села Сопошин Львівської області Ользі Михайловій. Людина з такими самими даними до лютого 2024 року була директором ТОВ "Вавілон фуд", а потім стала власником "Міт Пром", пишуть "Наші гроші". Цікаво, що власником "Вавілон фуд" і, до лютого 2024 року ТОВ "Міт пром", була одна і та сама людина – Ігор Кремінець. Тобто виглядає все так, ніби колишній власник Ігор Кремінець продав чи переписав одну зі своїх фірм на свою співробітницю Ольгу Михайлову.

Але куди цікавіша тендерна документація, яку подало ТОВ "Міт Пром" на тендер 29 травня. Згідно з нею фірма Ольги Михайлової орендує як склади (площею 2200 квадратних метрів) для продуктів частину виробничого комплексу, що належить ТОВ "Міт мікс". Остання, як стверджує YouControl, входить до складу групи підприємств Тетяни Глиняної. На даний момент нею володіє Назарій Березнюк, як стверджують "Наші гроші", онук Глиняний, яка раніше сама була співвласником "Міт мікса".

Договір ГО "Міт пром" та ТОВ "Міт мікс" з орбіти Тетяни Глиняної

Чому чиновників Міноборони не збентежила відсутність у постачальника продуктів на мільярди гривень своїх складів – незрозуміло. Як і те, що робити, якщо договір на оренду буде розірвано достроково, і чи не постраждають українські бійці.

Після маси скандалів із держзакупівлями для тилу ЗСУ у Міноборони вирішили створити спеціальний окремий колегіальний орган, який відповідатиме за питання організації розвитку матеріального забезпечення. Судячи з дій БЕБ, Бюро також бере участь у покращенні ситуації.