Така боротьба НАБУ з корупцією не влаштовує нікого, - юристи пропонують реформувати Бюро через неефективність

Відсутність дієвих результатів роботи НАБУ та інших антикорупційних органів України, а також їхня безконтрольність та численні скандали зі співробітниками свідчать про те, що система потребує докорінних змін. В нинішньому стані їхня робота не влаштовує ані критиків, ані прихильників "закону про НАБУ". Про це заявили в інтерв'ю директор Інституту національної безпеки Богдан Устименко і голова антикорупційного комітету Національної асоціації адвокатів України Олександр Готін .

"Сьогодні наше суспільство розділилося на дві частини. Одна виступає за те, щоб "закон про НАБУ" залишити в силі у зв’язку з тим, що він начебто є позитивним і прогресивним. Інша частина суспільства вважає цей закон таким, що фактично знищує антикорупційну систему. Але обидві ці групи не готові миритися з таким явищем, як корупція, і кажуть про необхідність реформування антикорупційних органів. Певні розбіжності виникають лише щодо того, яким чином це робити", — каже заслужений юрист України, адвокат, голова комітету з питань антикорупційної політики Національної асоціації адвокатів України Олександр Готін.

Кажучи про нинішній стан системи, він зазначає, що саме НАБУ започаткувало практику проведення обшуків без ухвали слідчого судді, але після того, як аналогічні обшуки пройшли у детективів Бюро, згадало про "порушення прав".

Практика показала наявність низки методологічних та технологічних помилок, які були допущені під час створення антикорупційної системи, і ці помилки потребують негайного виправлення, упевнений він.

Адвокат, директор Інституту національної безпеки Богдан Устименко зазначає, що механізм щорічного зовнішнього аудиту роботи антикорупційних органів, закладений в законодавство, фактично не діяв – перший аудит було проведено лише через 10 років після їх утворення, і він показав значні порушення.

Він також нагадує про те, що суспільство досі не отримало відповідь на питання, чи винний колишній перший заступник директора НАБУ Гізо Углава у "зливах" чутливої інформації, а також чи дійсно існує рішення суду відносно чинного директора НАБУ Семена Кривоноса, про що писали численні ЗМІ, щодо встановлення кримінально караного факту скуповування голосів на виборах паном Кривоносом.

Крім того, юристи нагадують про інші скандали за участі співробітників НАБУ. Зокрема, про встановлений українською розвідкою факт російського впливу на деяких співробітників Бюро, про практику штучної криміналізації детективами звичайної господарської діяльності, про системне порушення ними презумпції невинуватості, коли керівництво НАБУ у своїх роліках на ютубі заради самопіару призначає "винних", всупереч закону та без достатньої доказової бази, тощо.