Такая борьба НАБУ с коррупцией не устраивает никого, — юристы предлагают реформировать Бюро из-за неэффективности

Отсутствие действенных результатов работы НАБУ и других антикоррупционных органов Украины, а также их бесконтрольность и многочисленные скандалы с сотрудниками свидетельствуют о том, что система нуждается в коренных изменениях. В нынешнем состоянии их работа не устраивает ни критиков, ни сторонников "закона о НАБУ". Об этом заявили в интервью директор Института национальной безопасности Богдан Устименко и глава антикоррупционного комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Готин .

"Сегодня наше общество разделилось на две части. Одна выступает за то, чтобы "закон о НАБУ" оставить в силе в связи с тем, что он якобы положительный и прогрессивный. Другая часть общества считает этот закон таким, который фактически уничтожает антикоррупционную систему. Но обе эти группы не готовы мириться с таким явлением, как коррупция, и говорят о необходимости реформирования антикоррупционных органов. Определенные разногласия возникают только относительно того, как это делать", — говорит заслуженный юрист Украины, адвокат, глава комитета по антикоррупционной политике Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Готин.

Говоря о нынешнем состоянии системы, он отмечает, что именно НАБУ положило начало практике проведения обысков без определения следственного судьи, но после того, как аналогичные обыски прошли у детективов Бюро, вспомнило о "нарушении прав".

Практика показала наличие ряда методологических и технологических ошибок, которые были допущены при создании антикоррупционной системы, и эти ошибки требуют немедленного исправления, уверен он.

Адвокат, директор Института национальной безопасности Богдан Устименко отмечает, что механизм ежегодного внешнего аудита работы антикоррупционных органов, заложенный в законодательство, фактически не работал – первый аудит был проведен только через 10 лет после их создания, и он показал значительные нарушения.

Он также напоминает о том, что общество до сих пор не получило ответа на вопрос, виноват ли бывший первый замдиректора НАБУ Гизо Углава в "сливах" чувствительной информации, а также действительно ли существует решение суда в отношении действующего директора НАБУ Семена Кривоноса, о чем писали многочисленные СМИ, относительно установления уголовно наказуемого факта скупки голосов на выборах господином Кривоносом.

Кроме того, юристы напоминают о других скандалах с участием сотрудников НАБУ. В частности, об установленном украинской разведкой факте российского влияния на некоторых сотрудников Бюро, о практике искусственной криминализации детективами обычной хозяйственной деятельности, о системном нарушении ими презумпции невиновности, когда руководство НАБУ в своих роликах на ютубе ради самопиара назначает "виновных", вопреки закону и без достаточной доказательной базы, и другие.