Порошенко за серпень заробив майже 1 мільярд гривень, — портал НАЗК

Народний депутат Петро Порошенко за серпень 2025 року збагатився майже на 1 млрд гривень. Це в 6 разів більше, ніж за весь довоєнний 2021 рік, йдеться в декларації лідера "Євросолідарності", оприлюдненій у реєстрі НАЗК.

Загальний дохід Порошенка за серпень склав понад 932 млн грн. Для порівняння, середній місячний дохід політика у 2024 році був 385 млн грн, у 2023 році – 120 млн грн, а у 2022 році – 119 млн грн.

Основну частину доходів Порошенка, як і в попередні роки, склали дивіденди, дохід від цінних паперів і корпоративних прав, а також фінансові надходження від компаній, пов’язаних із бізнес-структурами політика.

Найбільше надходжень лідер "Європейської солідарності" отримав від компанії Sequent / Rothschild Trust, які забезпечили понад 80% від усіх доходів, решта — повернення вартості та проценти за облігаціями міжнародних корпорацій і банків від виведених з України коштів.

Як відомо, Петро Порошенко знаходиться під санкціями РНБО. Саме через це дружина експрезидента Марина Порошенкко намагалася в судовому порядку добитися поділу майна та переписати на себе основну частину сімейної власності.

Зокрема, мова йшла про контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Майже 20 років незмінним власником цього пакету є Петро Порошенко.