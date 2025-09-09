Порошенко за август заработал почти 1 миллиард гривен, — портал НАПК
Народный депутат Петр Порошенко за август 2025 года обогатился почти на 1 млрд. гривен. Это в 6 раз больше, чем за весь довоенный 2021 год,говорится в декларации лидера "Евросолидарности", обнародованной в реестре НАПК.
Общий доход Порошенко за август составил более 932 млн грн. Для сравнения, средний месячный доход политика в 2024 году составил 385 млн грн, в 2023 году – 120 млн грн, а в 2022 году – 119 млн грн.
Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили дивиденды, доходы от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.
Наибольшее количество поступлений лидер "Европейской солидарности" получил от компании Sequent/Rothschild Trust , которые обеспечили более 80% от всех доходов, остальные — возврат стоимости и проценты по облигациям международных корпораций и банков от выведенных из Украины средств.
Как известно, Петр Порошенко находится под санкциями СНБО. Именно поэтому жена экс-президента Марина Порошенко пыталась в судебном порядке добиться раздела имущества и переписать на себя основную часть семейной собственности.
В частности, речь шла о контрольном пакете (8190 акций или доля 78,93%; стоимость этих акций оценена в 8,33 млрд грн) закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". Почти 20 лет неизменным владельцем этого пакета является Петр Порошенко.
Однако позже суд отклонил ходатайство Марины Порошенко на основании отсутствия предмета иска.