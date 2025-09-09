Порошенко за август заработал почти 1 миллиард гривен, — портал НАПК

Народный депутат Петр Порошенко за август 2025 года обогатился почти на 1 млрд. гривен. Это в 6 раз больше, чем за весь довоенный 2021 год, говорится в декларации лидера "Евросолидарности", обнародованной в реестре НАПК.

Общий доход Порошенко за август составил более 932 млн грн. Для сравнения, средний месячный доход политика в 2024 году составил 385 млн грн, в 2023 году – 120 млн грн, а в 2022 году – 119 млн грн.

Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили дивиденды, доходы от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

Наибольшее количество поступлений лидер "Европейской солидарности" получил от компании Sequent/Rothschild Trust , которые обеспечили более 80% от всех доходов, остальные — возврат стоимости и проценты по облигациям международных корпораций и банков от выведенных из Украины средств.

Как известно, Петр Порошенко находится под санкциями СНБО. Именно поэтому жена экс-президента Марина Порошенко пыталась в судебном порядке добиться раздела имущества и переписать на себя основную часть семейной собственности.

В частности, речь шла о контрольном пакете (8190 акций или доля 78,93%; стоимость этих акций оценена в 8,33 млрд грн) закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". Почти 20 лет неизменным владельцем этого пакета является Петр Порошенко.