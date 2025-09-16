НАБУ нарешті закрило справу щодо Archer: "Цей результат був би неможливий без РГК НАБУ і ГАР МОУ", – Яременко

Вчора Національне антикорупційне бюро України завершило дворічне розслідування у провадженні, відкритому після обшуків у українського виробника тепловізійних прицілів Archer. Справу закрито через відсутність доказів.

Власник компанії Олександр Яременко написав із цього приводу розлогий пост, в якому назвав провадження "трирічним знущанням з Archer" i заявив , що добитися справедливого рішення вдалося в тому числі завдяки увазі до справи Ради громадського контролю НАБУ та Громадської антикорупційної ради при МОУ.

Передісторія

5 жовтня 2023 року детективи НАБУ провели обшуки в офісах і помешканнях співробітників Archer, після чого вилучили техніку та документи, що стосуються державних контрактів. Олександр Яременко написав про це у Facebook, після чого з критикою можливих зловживань виступили РГК НАБУ та нинішній голова ГАР МОУ (на той час громадський активіст Юрій Гудименко).

"Це питання не тільки про обшуки і блокування виробництва зброї – знову! – це ще і питання тотальної некомпетентності правоохоронців", – зазначив Гудименко .

Позиція компанії та роль громадського контролю

У своєму дописі Яременко назвав провадження "замовним" і таким, що завдало шкоди компанії, йому особисто та армії. Адже під час слідства прилади Archer, за його словами, не закуповувалися. А отже, замість високоякісних вітчизняних приладів до бійців на фронт часто потрапляв "іноземний мисливський непотріб".

Яременко окремо підкреслив внесок громадських інституцій:

"Цей результат був би неможливий без допомоги Рада громадського контролю НАБУ та Громадської антикорупційної ради при МОУ. Особлива подяка Anton Shvets та Юрію Гудименку".

РГК НАБУ відразу взяли під контроль ситуацію, відзначивши ряд порушень від Бюро, зокрема, проблему з ухвалою суду яка містила неправдиву інформацію, погану підготовку слідчих та їхню дивну поведінку під час обшуків.

Яременко вважає, що справа від початку була замовною – тепер, коли звинувачення з компанії зняті, він збирається зайнятися пошуком винуватих у блокуванні роботи Archer.

Коментарі

Голова РГК НАБУ Антон Швець заявив:

"Дуже добре, що справедливість нарешті взяла гору. Проте треба визнати: компанія Archer понесла значні матеріальні та репутаційні втрати. Але оскільки процесуальні дії детективів були затверджені прокурором та судом, компенсація фактично неможлива, адже після рішення суду будь-яка дія вважається законною. Звісно у цій справі більше питань виникає до САП, набагато більше, ніж до НАБУ. Проте я був би радий, якби в офіційній комунікації НАБУ я побачив хоча б формальні вибачення".

Юрій Гудименко також раніше підкреслював, що безпідставні силові дії щодо оборонних виробників можуть блокувати постачання для війська та мають отримувати належну оцінку суспільства і держави.

Наслідки

Закриття провадження знімає ризики для поточних і майбутніх контрактів Archer. Разом із тим, озвучені учасниками претензії до якості процесуальних рішень у справі актуалізують питання комунікації між правоохоронними органами та оборонними підрядниками. А також вчергове підсвічують важливість постійного громадського нагляду у сфері оборонних закупівель.