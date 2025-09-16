НАБУ наконец закрыло дело относительно Archer: "Этот результат был бы невозможен без СОК НАБУ и ОАС МОУ", – Яременко

Вчера Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило двухлетнее расследование в производстве, открытом после обысков у украинского производителя тепловизионных прицелов Archer. Дело закрыто из-за отсутствия доказательств.

Владелец компании Александр Яременко написал по этому поводу обширный пост, в котором назвал производство "трехлетним издевательством над Archer" и заявил , что добиться справедливого решения удалось в том числе благодаря вниманию к делу Совета общественного контроля НАБУ и Общественного антикоррупционного совета при МОУ.

Предыстория

5 октября 2023 года детективы НАБУ провели обыски в офисах и квартирах сотрудников Archer, после чего изъяли технику и документы, касающиеся государственных контрактов. Александр Яременко написал об этом в Facebook, после чего с критикой возможных злоупотреблений выступили СОК НАБУ и нынешний глава ОАС МОУ (в то время общественный активист Юрий Гудыменко).

"Этот вопрос не только об обысках и блокировке производства оружия – снова! – это еще и вопрос тотальной некомпетентности правоохранителей", – отметил Гудыменко .

Позиция компании и роль общественного контроля

В своем сообщении Яременко назвал производство "заказным" и причинившим ущерб компании ему лично и армии. Ведь во время следствия приборы Archer, по его словам, не закупались. Следовательно, вместо высококачественных отечественных приборов бойцам на фронт часто попадал "иностранный охотничий хлам".

Яременко особо подчеркнул вклад общественных институтов:

"Этот результат был бы невозможен без помощи Совета общественного контроля НАБУ и Общественного антикоррупционного совета при МОУ. Особая благодарность Anton Shvets и Юрию Гудыменко".

СОК НАБУ сразу взяли под контроль ситуацию, отметив ряд нарушений от Бюро, в частности, проблему с определением суда, содержавшего ложную информацию, плохую подготовку следователей и их странное поведение во время обысков.

Яременко считает, что дело изначально было заказным – теперь, когда обвинения с компании сняты, он собирается заняться поиском виновных в блокировке работы Archer.

Комментарии

Глава СОК НАБУ Антон Швец заявил:

"Очень хорошо, что справедливость наконец-то восторжествовала. Однако надо признать: компания Archer понесла значительные материальные и репутационные потери. Но,поскольку процессуальные действия детективов были утверждены прокурором и судом, компенсация фактически невозможна, ведь после решения суда любое действие считается законным. Однако по этому делу больше вопросов возникает к САП, гораздо больше, чем к НАБУ. Однако я был бы рад, если бы в официальной коммуникации НАБУ я увидел хотя бы формальные извинения".

Юрий Гудыменко также ранее подчеркивал, что безосновательные силовые действия в отношении оборонных производителей могут блокировать поставки для армии и должны получить надлежащую оценку общества и государства.

Последствия

Закрытие производства снимает риски для текущих и будущих контрактов Archer. Вместе с тем озвученные участниками претензии к качеству процессуальных решений по делу актуализируют вопросы коммуникации между правоохранительными органами и оборонными подрядчиками. А также в очередной раз подчеркивают важность постоянного общественного надзора в сфере оборонных закупок.