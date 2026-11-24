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Ситуація у Краматорську Донецької області погіршується, і з міста виїжджає все більше людей. Зокрема, протягом тільки трьох місяців звільнилося близько 200 працівників водоканалу.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко.

"Кожного дня — от сьогодні заява була: сторож на підприємстві працював, близько прилетіла ракета, він вранці прийшов і каже: "Все, остання крапка, більше я боюсь ходити на роботу, син приїхав, мене забирає, все"", — підкреслив Яковенко.

За його словами, звільнення оформлюють одразу, не відкладаючи.

Варто зауважити, що у Краматорську тривалі перебої з водою, світлом і теплом, а також є велика загроза для бригад, що працюють під обстрілами — через це Ігор Жданов закликав владу організувати евакуацію мешканців Краматорська та працівників комунальних служб.