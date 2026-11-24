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Ситуация в Краматорске Донецкой области ухудшается, и из города уезжает все больше людей. В частности, в течение только трех месяцев уволилось около 200 работников водоканала.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Краматорского водоканала Валентин Яковенко.

"Каждый день — вот сегодня заявление было: сторож на предприятии работал, близко прилетела ракета, он утром пришел и говорит: "Все, последняя точка, больше я боюсь ходить на работу, сын приехал, меня забирает, все", — подчеркнул Яковенко.

По его словам, увольнения оформляют сразу, не откладывая.

Стоит отметить, что в Краматорске длительные перебои с водой, светом и теплом, а также большая угроза для обстрелов бригад — поэтому Игорь Жданов призвал власти организовать эвакуацию жителей Краматорска и работников коммунальных служб.