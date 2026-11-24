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Ситуація з водою у Краматорську за останні тижні різко погіршилася: в одних районах її подають щодня, в інших немає зовсім, а до частини територій комунальники вже не ризикують їхати.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко.

Він пояснив, що фактично мешканці отримують близько 3000 кубометрів води на добу, однак вона з'являється не у всіх районах. Все залежить від селищ та районів, де люди мешкають.

"У деякі райони ми привозимо воду, в деяких районах стоять колонки, а в деяких районах зовсім немає через безпекову ситуацію – туди ніхто не їде, і ми не знаємо, яка там ситуація і як люди виживають, інформації немає", — підкреслив Яковенко.

Варто зауважити, що ситуація у Краматорську важка, місто під щоденними атаками дронів, через що Юрій Бутусов закликав організувати евакуацію цивільних із Краматорська та Слов’янська. На його думку, відповідальність за евакуацію має взяти на себе Ставка Верховного головнокомандувача.