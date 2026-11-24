Усього три числа, а плутанина гарантована

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Математичні приклади, які, на перший погляд, здаються елементарними, іноді приховують несподівану пастку. Навіть короткий вираз із кількома числами може заплутати тих, хто забуває про правильну послідовність виконання дій.

Саме таким є приклад 24 ÷ 6 × 2, у якому через різний порядок обчислень можна отримати неоднакові результати. Чому виникає плутанина та яка відповідь правильна, розбирався "Телеграф".

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Спробуйте самостійно розв’язати вираз 24 ÷ 6 × 2 і перевірити, чи пам’ятаєте ви важливе правило зі шкільної математики. Основна хитрість полягає в тому, що ділення та множення мають однаковий пріоритет.

У чому математична пастка

Коли у виразі одночасно є множення та ділення, не можна довільно обирати, яку дію виконати першою. Обидві операції мають однаковий пріоритет, тому їх потрібно рахувати послідовно — зліва направо.

Саме про це правило легко забути, побачивши поруч числа 6 і 2. Дехто може спочатку перемножити їх, а вже потім поділити 24 на отриманий результат.

Як правильно розв’язати приклад

Маємо вираз:

24 ÷ 6 × 2

Спочатку виконуємо ділення, адже воно записане лівіше:

24 ÷ 6 = 4.

Тепер множимо отриманий результат на 2:

4 × 2 = 8.

Отже, правильна відповідь — 8.

Множення й ділення мають однаковий пріоритет, тому вираз рахують зліва направо Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому можна отримати інший результат

Якщо помилково почати з множення, можна отримати зовсім інше число:

6 × 2 = 12;

24 ÷ 12 = 2.

Так з’являється відповідь 2, хоча вона неправильна. Причина помилки — порушення послідовності математичних дій.

Важливо пам’ятати: множення та ділення мають однаковий пріоритет. Якщо у виразі немає дужок, їх виконують у тому порядку, в якому вони записані зліва направо.

Раніше "Телеграф" також пояснював, як правильно розв’язати математичний вираз 20 − 4 × 3 + 2, у якому через неуважність легко припуститися помилки.