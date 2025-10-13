Тут знайшли один із найцінніших скарбів України. Де знаходиться місто Покров і як він називався раніше

Золото скіфів, слава козаків та промислова міць – це унікальна історія міста Покров.

Покров – місто, яке, на перший погляд, може здатися звичайним промисловим центром з населенням близько 39 тисяч мешканців. Але за цією скромною "маскою" криється унікальна історія, що сягає корінням у глибину тисячоліть та органічно поєднує стародавню спадщину з сучасним промисловим розвитком.

Тут знайдена легендарна скіфська пектораль, звідси виходили на бій козаки Чортомлицької Січі, тут народилася потужна індустрія марганцевого видобутку. "Телеграф" розповідає про місто, де кожен квадратний кілометр просякнутий історією.

Місто Покров – це центр Покровської міської громади, розташоване у Дніпропетровській області. Воно розкинулося у басейні річки Базавлук. Відстань до обласного центру – міста Дніпро – становить майже 150 кілометрів.

Історія Покрова: п'ять тисяч років на перехресті цивілізацій

Територія сучасного Покрова належить до найдавніших місць заселення на українських землях. Понад 5 тисяч років тому, в епоху будівництва єгипетських пірамід, тут проходив умовний кордон між двома протилежними світами – землеробською культурою трипільців та кочовою ямною цивілізацією.

Цей степовий край став своєрідним коридором історії, через який пройшли хвилі найрізноманітніших народів. Кіммерійці, скіфи, сармати, гуни, печеніги, половці та татари — кожен із цих народів залишив свій унікальний слід у культурній мозаїці регіону.

Золота пектораль – скарб тисячоліть

Найбільш дивовижним свідченням давньої історії краю є скіфський курган "Товста Могила", розташований неподалік від міста. У 1971 році археологи зробили тут сенсаційне відкриття — знайшли золоту пектораль, шедевр стародавнього ювелірного мистецтва, який сьогодні вважається однією з найцінніших історичних реліквій України.

Золота пектораль

Виготовлена, ймовірно, в грецьких майстернях, пектораль має три яруси зі скульптурними зображеннями сцен із життя скіфів: у верхньому – два напівоголені чоловіки тримають розтягнуту шкуру, навколо – тварини, у середньому ярусі – рослинні орнаменти та птахи, а в нижньому ярусі — складні анімалістичні сцени бойових і мисливських сутичок.

Золота пектораль, фрагмент

Нині золота пектораль зберігається у Скарбниці Національного музею історії України в Києві і є справжньою гордістю української культури та історії. Її образ увійшов до національної символіки, надихаючи дослідників та митців, а також є важливим маркером ідентичності.

Козацька слава Запорозьких Січей

У XVII-XVIII століттях ці землі стали частиною легендарної козацької історії України. Тут розташовувалися Базавлуцька та Чортомлицька Січі – центри козацької вольниці та боротьби за незалежність.

Кошовий отаман Іван Сірко

Саме звідси легендарний отаман Іван Сірко та його побратими здійснювали свої славетні походи, захищаючи українські землі від ворожих набігів. Дух козацької свободи і незалежності назавжди закарбувався в історичній пам'яті цього краю.

Народження індустріального гіганта

Сучасна історія Покрова почалася в 1883 році з геологічного відкриття, яке назавжди змінило долю цього краю. Геолог Валеріан Домгер виявив тут значні поклади марганцевої руди — стратегічно важливого ресурсу для металургійної промисловості.

Перша механізована шахта в Покрові

Вже за кілька років розпочалася активна промислова розробка Покровських копалень. Спочатку видобуток здійснювався підземним способом, в надзвичайно важких умовах для шахтарів. Згодом технології вдосконалювалися, і було впроваджено відкритий метод видобутку руди.

Пам’ятний камінь в Покрові

Навколо рудників почали формуватися робітничі селища, які швидко розросталися. У 1956 році кілька таких поселень об'єдналися в місто, яке отримало назву Орджонікідзе – на честь радянського партійного діяча. Місто стало потужним промисловим центром з розвиненою інфраструктурою гірничо-збагачувальних комбінатів та хімічних підприємств.

Повернення історичної ідентичності

2016 рік приніс місту нову назву і символічне повернення до власної історії. У рамках загальноукраїнської кампанії декомунізації постало питання про перейменування міста Орджонікідзе.

Стела на в’їзді в місто

На відміну від багатьох інших населених пунктів, Покров не мав давньої історичної назви, яку можна було б просто відновити. Це призвело до жвавих дискусій серед мешканців, науковців та громадських активістів. Було запропоновано понад 50 різних варіантів нової назви.

Серед найпопулярніших пропозицій були:

Великий Луг – відсилка до місцевої топоніміки та козацького минулого;

Чортомлик і Базавлук – на честь поблизьких річок та козацьких Січей;

Пекторальськ – на честь легендарної скіфської знахідки.

Витяг з рішення Верховної Ради про переймеування міста Покровськ

Однак перемогла назва "Покров" – цей варіант підтримали більшість мешканців, місцева влада та Інститут національної пам'яті, адже назва не порушує законодавства про декомунізацію.

Що подивитися у Покрові

Парк імені Бориса Мозолевського – одна з найулюбленіших і найважливіших громадських зон відпочинку у місті Покров. Парк офіційно відкрили 21 червня 2017 року після масштабної реконструкції, що зробила його сучасним, мальовничим і комфортним місцем для відпочинку мешканців різного віку.

Борис Мозолевський з пектораллю з Товстої Могили

Назва парку пов'язана з Борисом Мозолевським – видатним археологом, який зробив одне з найбільших відкриттів ХХ століття — золоту пектораль із Товстої Могили. Ця подія прославила Покров далеко за межами України, і парк став закономірною пам’яттю про внесок ученого у збереження культурної спадщини міста і країни.

Парк оснащений сучасними спортивними і дитячими майданчиками, атракціонами, є навіть скейт-парк, що приваблює молодь і активних жителів. Особливо популярною стала "Шахова алея", де можна приємно провести час, розвиваючи логіку та спілкуючись із друзями. Простір регулярно оновлюється та покращується, ставши символом оновлення міста і турботи про здоров’я громадян.

Шахова алея в парку

Зелені скульптури в парку

Алея в парку

Сучасний Покров поєднує багатовікову історію давніх степових народів, славетне козацьке минуле і сучасний індустріальний розвиток. Він є яскравим прикладом українського міста, яке пам'ятає свою історію, шанує традиції і спрямоване до сталого майбутнього.

