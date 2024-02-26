Американський боксер, який проміняв батька на Путіна, отримав квартиру в РФ (відео)

Боксер підігрує російській пропаганді, а влада РФ за це щедро платить

Відомий американський боксер Кевін Джонсон, який став громадянином РФ і взяв по батькові "Володимирович" на честь голови Кремля Володимира Путіна, отримав квартиру у Самарі.

Відповідний сертифікат на житло Кевіну вручив промоутер Володимир Хрюнов під час бійцівського турніру "Бокс на Волзі" у Самарі. Про це повідомляє Р-Спорт.

"Сьогодні незвичайний день. Я дуже вдячний усім, хто цьому допомагав, у Кевіна Джонсона сьогодні в Самарі новосілля. Ми йому вручаємо сертифікат на отримання квартири в місті Самара", — оголосив промоутер.

"Всі знають, що Самара — це моє місце. Я говорив про це, коли тільки приїхав сюди: це те саме, що в мене вдома в Америці", — відреагував на подарунок Джонсон.

Зазначимо, Джонсон відомий українським уболівальникам по поєдинку із Віталієм Кличком. "Доктор Залізний Кулак" завдав американцеві першої поразки в кар’єрі, розгромивши його в 12-раундовому титульному бою.

Нагадаємо, у січні Джонсон отримав російський паспорт. Боксер останнім часом виступає в Росії, виходячи на ринг у футболці із зображенням Путіна.