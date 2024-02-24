"На розробку підуть десятки років": Путін доручив "Газпрому" створити комп’ютерну гру

У РФ терміново створюють футбольний симулятор

Президент РФ Володимир Путін під час відкриття "Ігор Майбутнього" у Казані пообіцяв колишньому футболісту збірної РФ Андрію Аршавіну зробити російський футбольний симулятор, аналог ігрової серії FIFA та FC 2024. Виявляється, "Газпром" уже нібито працює над цим.

Про це повідомив олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики, президент Всеросійської федерації фіджитал-спорту Микита Нагорний, передає ТАСС.

Насправді я знаю, що він (футбольний симулятор) уже розробляється. Повістка була у тому, щоб не попросити його розробити у президента, а попросити підтримати ініціативу.

Тому що "Газпром" вже розробляє аналог і сподіваюся, що незабаром ми його побачимо. Я знаю, що для розробки гри потрібен не один рік, це десятки років. Але так чи інакше робота вже у процесі, тому рано чи пізно ми побачимо цю гру”, – заявив Нагорний.

Нагадаємо, Путін у Казані сидів поряд із новою "фавориткою" — юною фігуристкою Камілою Валієвою. У Кремлі підтвердили, що президент РФ "підтримує спортсменку". Нещодавно Валієву усунули від спорту на 4 роки за допінг. Крім того, через цю ситуацію РФ втратила золоту олімпійську медаль Пекіна-2022 у командному фігурному катанні.