"Відсотків на 70": Усик оцінив ймовірність бою з Ф’юрі 18 травня

Український боксер розуміє, що може статися що завгодно.

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, наскільки оцінює ймовірність того, що його бій з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі відбудеться у призначену дату. Боєць більше вірить, ніж не вірить, що поєдинок відбудеться у травні.

Усик також упевнений, що якщо й не в травні, то рано чи пізно бій все одно відбудеться. Його слова наводить Ringside24 з посиланням на інтерв’ю боксера Sky Sports.

"У Бога є план. Я не знаю, яка ймовірність бою. Я вірю, що поєдинок відбудеться. Не на 100% — скоріше на 70. Але рано чи пізно бій відбудеться", — сказав Усик.

Нагадаємо, бій Усика і Ф’юрі мав відбутися 17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), проте був скасований через отриманий британцем розтин під час тренування. Хорватський боксер суперважкої ваги Агрон Смакич завдав розтину Тайсону Ф’юрі, після якого він не зміг вийти в ринг.

Тепер боксери повинні розділити ринг 18 травня. Також у команді Усіка оголосили, що шоу 18 травня точно відбудеться і назвали суперника Олександра на випадок форс-мажору.