"Шахтар" здобув "кабінетну" перемогу у чемпіонаті України

"Шахтарю" присудили "технічну" перемогу через помилку менеджменту "Олександрії".

4 березня у Будинку футболу відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу, на якому було розглянуто справу про участь у матчі 18-го туру чемпіонату України "Олександрія" — "Шахтар" футболіста Івана Калюжного. Нагадаємо, що станом на 26 лютого 2024 року гравець не був заявлений за господарів.

КДК УАФ ухвалив передбачуване рішення анулювати результат матчу. Вирішено зарахувати ФК "Олександрія" у матчі 18-го туру технічну поразку (0:3), повідомляє УАФ.

26-річний центральний півзахисник Іван Калюжний був включений до заявки "Олександрії" для участі в українській Прем’єр-лізі-2023/24 лише 29 лютого. У першій частині поточного сезону він грав в оренді за ЛНЗ (Черкаси).

Раніше "Олександрія" на офіційному сайті визнала, що у матчі чемпіонату України проти "Шахтаря" на поле вийшов гравець, якого не внесли до заявки на другу частину сезону. Клуб не заявив його, хоча визнає, що мав це зробити. Повідомлялося, що з посади усунено спортивного директора.

"Олександрія" — "Шахтар"

Клуб пояснив це тим, що при внесенні гравця до заявки на гру в системі УПЛ у розділі "Рапорт арбітра" система сприйняла гравця як заявленого, хоча його було відокремлено 29.08.2023, що не дозволило своєчасно відреагувати на цю ситуацію.

Раніше КДК УАФ жорстко покарала футболіста "Динамо" за випад у бік Монзуль.