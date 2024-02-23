Чемпіонат України з футболу, 18 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Український футбол повертається після перерви

Чемпіонат України з футболу сезону 2023/24 повертається після зимової паузи. Останні матчі першості зіграли ще у 2023 році.

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. У центральному поєдинку ігрового тижня зустрінуться "Зоря" та "Ворскла". "Динамо" зіграє з "Металістом-1925", а "Шахтар" — з "Олександрією".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 18 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

23 лютого, п’ятниця

ЛНЗ — "Кривбас" — 15:30

25 лютого, неділя

"Дніпро-1" — "Минай" — 13:00

"Верес" — "Колос" — 13:00

"Металіст 1925" — "Динамо" — 15:30

"Рух" — "Полісся" — 18:00

26 лютого, понеділок

"Олександрія" — "Шахтар" — 13:00

"Зоря" — "Ворскла" — 13:00

"Оболонь" — "Чорноморець" — 15:30

Турнірне становище команд УПЛ після 17 туру

Нагадаємо, перед поновленням сезону влада дозволила проводити футбольні ігри з обмеженою кількістю вболівальників на трибунах. Декілька українських команд забронювали своїх гравців від мобілізації, однак комплексного вирішення цієї ситуації новий глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко поки не має.