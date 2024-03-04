"Шахтер" добыл "кабинетную" победу в чемпионате Украины
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"Шахтеру" присудили "техническую" победу из-за ошибки менеджмента "Александрии".
4 марта в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола на котором было рассмотрено дело об участии в матче 18-го тура чемпионата Украины "Александрия" — "Шахтер" футболиста Ивана Калюжного. Напомним, что по состоянию на 26 февраля 2024 года игрок не был заявлен за хозяев.
КДК УАФ принял предсказуемое решение аннулировать результат матча. Решено засчитать ФК "Александрия" в матче 18-го тура техническое поражение (0:3), сообщает УАФ.
26-летний центральный полузащитник Иван Калюжный был включен в заявку "Александрии" для участия в украинской Премьер-лиге-2023/24 только 29 февраля.. В первой части текущего сезона он играл в аренде за ЛНЗ (Черкассы).
Ранее "Александрия" на официальном сайте признала, что в матче чемпионата Украины против "Шахтера" на поле вышел игрок, которого не внесли в заявку на вторую часть сезона. Клуб не заявил его, хотя признает, что должен был это сделать. Сообщалось, что от должности отстранен спортивный директор.
Клуб объяснил это тем, что при внесении игрока в заявку на игру в системе УПЛ в разделе "Рапорт арбитра" система восприняла игрока как заявленного, хотя он был отзаявлен 29.08.2023, что не позволило своевременно отреагировать на эту ситуацию.
Ранее КДК УАФ жестко наказала футболиста "Динамо" за выпад в сторону Монзуль.