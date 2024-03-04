"Шахтер" добыл "кабинетную" победу в чемпионате Украины

"Шахтеру" присудили "техническую" победу из-за ошибки менеджмента "Александрии".

4 марта в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола на котором было рассмотрено дело об участии в матче 18-го тура чемпионата Украины "Александрия" — "Шахтер" футболиста Ивана Калюжного. Напомним, что по состоянию на 26 февраля 2024 года игрок не был заявлен за хозяев.

КДК УАФ принял предсказуемое решение аннулировать результат матча. Решено засчитать ФК "Александрия" в матче 18-го тура техническое поражение (0:3), сообщает УАФ.

26-летний центральный полузащитник Иван Калюжный был включен в заявку "Александрии" для участия в украинской Премьер-лиге-2023/24 только 29 февраля.. В первой части текущего сезона он играл в аренде за ЛНЗ (Черкассы).

Ранее "Александрия" на официальном сайте признала, что в матче чемпионата Украины против "Шахтера" на поле вышел игрок, которого не внесли в заявку на вторую часть сезона. Клуб не заявил его, хотя признает, что должен был это сделать. Сообщалось, что от должности отстранен спортивный директор.

"Александрия" - "Шахтер"

Клуб объяснил это тем, что при внесении игрока в заявку на игру в системе УПЛ в разделе "Рапорт арбитра" система восприняла игрока как заявленного, хотя он был отзаявлен 29.08.2023, что не позволило своевременно отреагировать на эту ситуацию.

Ранее КДК УАФ жестко наказала футболиста "Динамо" за выпад в сторону Монзуль.