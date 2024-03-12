Чемпіонат України з футболу, 21 тур: розклад результати та відеоогляди матчів

Ігровий тур затягнеться через матчі збірної України

У вівторок, 12 березня, матчем ЛНЗ — "Дніпро-1" стартує 21 тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. У минулому турі дніпряни програли "Руху".

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. У центральному поєдинку туру "Динамо" зіграє проти "Зорі", а "Шахтар" прийме "Минай".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 21 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Турнірне становище команд УПЛ після 20 туру

Вівторок, 12 березня

ЛНЗ — "Дніпро-1" — 13:00

"Динамо" — "Зоря" — 15:30

"Шахтар" — "Минай" — 18:00

П’ятниця, 15 березня

"Олександрія" — "Ворскла" — 18:00

Субота, 16 березня

"Металіст-1925" — "Рух" — 13:00

"Оболонь" — "Полісся" — 15:30

"Кривбас" — "Колос" — 18:00

Неділя, 17 березня

"Чорноморець" — "Верес" — 15:30

Нагадаємо, перед центральним матчем туру з’явилася інформація про те, що футболісти "Зорі" можуть бойкотувати гру з "Динамо" через борги по зарплаті та преміальним. Крім того, "Полісся" звільнив головного тренера після 20 туру.