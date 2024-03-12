Чемпіонат України з футболу, 21 тур: розклад результати та відеоогляди матчів
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Ігровий тур затягнеться через матчі збірної України
У вівторок, 12 березня, матчем ЛНЗ — "Дніпро-1" стартує 21 тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. У минулому турі дніпряни програли "Руху".
З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Де дивитися ігри у вашому регіоні можна дізнатися тут. У центральному поєдинку туру "Динамо" зіграє проти "Зорі", а "Шахтар" прийме "Минай".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 21 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)
Вівторок, 12 березня
ЛНЗ — "Дніпро-1" — 13:00
"Динамо" — "Зоря" — 15:30
"Шахтар" — "Минай" — 18:00
П’ятниця, 15 березня
"Олександрія" — "Ворскла" — 18:00
Субота, 16 березня
"Металіст-1925" — "Рух" — 13:00
"Оболонь" — "Полісся" — 15:30
"Кривбас" — "Колос" — 18:00
Неділя, 17 березня
"Чорноморець" — "Верес" — 15:30
Нагадаємо, перед центральним матчем туру з’явилася інформація про те, що футболісти "Зорі" можуть бойкотувати гру з "Динамо" через борги по зарплаті та преміальним. Крім того, "Полісся" звільнив головного тренера після 20 туру.