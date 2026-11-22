За два тижні у столиці очікуються мокрий сніг та ожеледиця

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На Київ насувається справжня зимова погода з морозами та мокрим снігом. Вже у понеділок, 23 листопада, температура вночі опуститься до −1°C і продовжуватиме падіння до −8°C 6 грудня.

Про це свідчать дані сервісу моніторингу погоди Weather.com. Зниження температури супроводжуватиметься різким поривчастим вітром та опадами у вигляді дощу та снігу.

Як у Києві змінюватиметься погода до кінця листопада

У понеділок, 23 листопада, денна температура знизиться до +3°C, а у вівторок, 24 листопада, до +1°C. Обидві ночі прогнозують по −1°C.

У середу, 25 листопада, вдень буде 1°C, вночі −3°C. У четвер, 26 листопада, вдень очікується 0°C, а вночі -3°C. У п’ятницю, 27 листопада, прогнозують −1°C удень, вночі −6°C.

У суботу, 28 листопада, похолодає до −2°C удень і −6°C уночі. У неділю, 29 листопада, вдень температура підніметься до −1°, а вночі знизиться до −6°C. У понеділок, 30 листопада, −3°C удень і −7°C уночі.

В останній день листопада у столиці прогнозують короткочасний сніг Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У вівторок, 1 грудня, температура вдень становитиме −3°C, вночі −5°C. Цей період супроводжуватиметься хмарністю та поривчастим вітром, проте значних опадів не прогнозується.

А у середу, 2 грудня, вдень потеплішає до −2°C, вночі −6°C та ймовірний короткочасний сніг.

У четвер і п’ятницю, 3 та 4 грудня, прогнозують хмарну погоду і -3°C та -4°C вдень та -6°C та -7°C вночі, відповідно. Висока ймовірність випадіння снігу та ожеледиці.

У суботу, 5 грудня, знову очікується сніг. Удень буде −4°C, уночі до −7°C. В неділю, 6 грудня, вдень очікується до −4°C, а вночі −8°C. На цей день припаде найсильніший вітер за весь період прогнозу: до 6 м/с з поривами до 17 м/с. Також є висока ймовірність опадів у вигляді снігу та снігу з дощем.

Прогноз погоди в Києві

Важливо знати: Довгострокові кліматичні прогнози – це розрахунок статистичних ймовірностей та зміщення багаторічних норм, а не точний календар погоди по днях. Атмосфера Землі – динамічна система, схильна до різких локальних змін. Синоптичні служби регулярно оновлюють свої розрахунки (зазвичай 10–15 числа кожного місяця), тому середньострокові коригування є неминучими.

Коли зима по-справжньому вступить у свої права?

Як розповів "Телеграфу" кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, 24–25 листопада слідом за південним циклоном в Україну прийде холодне повітря зі Скандинавії. Вітер зміниться на північний та північно-західний.

"Похолодання супроводжуватиметься поривчастим північним та північно-західним вітром, а також випаданням снігу, мокрого снігу, місцями снігової крупи", — розповів Кібальчич.

Сильних снігопадів метеоролог не прогнозує, але на заході та північному заході сніг місцями ненадовго затримається. Із 24 листопада нічна температура поступово знизиться до −3…−8 °С, а вдень триматиметься близько нуля.

З 25 листопада погоду дедалі більше визначатиме скандинавський антициклон. До кінця місяця буде переважно сухо й холодно. В останні дні листопада в більшості областей уночі очікують від −12 до −5 °С, удень — від −7 до −1 °С.

"Ймовірно, саме з цієї пори почнеться настання метеорологічної зими, коли середньодобові температури триматимуться переважно нижче 0 °С", — пояснив Кібальчич.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, попри те, що зиму в Україні прогнозують м’якою, але в січні й лютому температура може опускатися до −15°C.