Ф’юрі значно схуд перед боєм з Усиком (фото)

Британський боксер досяг вражаючих результатів зі своїм дієтологом

Власник поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) знаходиться у чудовій формі перед майбутнім поєдинком проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 KO). Спортсмен дуже схуд за останні тижні.

Дієтолог Ф’юрі, Грег Марріотт, нещодавно опублікував фотографію Ф’юрі без футболки. Шанувальники британця не можуть повірити, наскільки струнким він виглядає, повідомляє talkSPORT.

Один із фанатів написав: "Він ніколи не виглядав таким рельєфним".

Тайсон Ф’юрі

Інший написав: "Тайсон виглядає як ніколи голодним, щоб довести свою спроможність після бою з Нганну. Незабаром ми побачимо ще один історичний виступ Ф’юрі".

Третій додав: "Братан намагається отримати 8 кубиків преса для бою з Усиком".

Також Ф’юрі відвідав матч "Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль", після якого виклав свої фото в Instagram. Зокрема, він сфотографувався біля поля, на трибуні та в підтрибунному приміщенні, з Алексом Фергюссоном.

Тайсон Ф’юрі

Тайсон Ф’юрі та Алекс Фергюссон

У попередньому бою Ф’юрі здобув перемогу роздільним рішенням суддів над камерунською зіркою ММА Франсісом Нганну в одному зі своїх найгірших виступів. Після бою багато говорили про те, що Ф’юрі не сприймав Нганну всерйоз.

Поєдинок Усика і Ф’юрі мав відбутися 17 лютого в Саудівській Аравії, але 2 лютого команда Ф’юрі повідомила, що Тайсон отримав розтин у спарингу. Новою датою для об’єднавчого бою обрано 18 травня.