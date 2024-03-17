Боксер, якого боїться Усик, нокаутував суперника на останніх секундах бою (відео)

Британець повернувся на переможний шлях

У ніч на неділю, 17 березня, британський боксер суперважкої ваги Джо Джойс (16-2, 15 KO) успішно повернувся на ринг після двох поразок від китайського гіганта Чжана Чжилея. "Джаггернаут" порадував місцеву публіку нокаутом.

На вечорі боксу у Бірмінгемі (Велика Британія) "Джаггернаут" достроково переміг свого співвітчизника Каша Алі (21-3, 12 KO). Про це повідомляє "Телеграф".

Під завісу поєдинку Алі почав пропускати дуже багато силових ударів Джойса. Страждання Каша закінчилися у 10-му раунді. Він упав у нокдаун за 30 секунд до закінчення поєдинку, після чого піднявся, проте рефері вирішив зупинити поєдинок, зафіксувавши перемогу Джо технічним нокаутом.

Відео нокауту в бою Джо Джойс — Каш Алі

Додамо, Алі вперше у кар’єрі програв бій достроково. Джойс, у свою чергу, здобув свою першу перемогу з вересня 2022 року, тоді він переміг Паркера.

Нагадаємо, український боксер-чемпіон Олександр Усик у 2022 році зізнався, що не хоче битися проти Джойса, називаючи британця "танком". Проте з того часу Джо втратив статус непереможного боксера, зазнавши поразок від Чжилея.