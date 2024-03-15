Якщо Ф’юрі не захоче: Усик розповів про запасний план

Бій перенесли на три місяці, його планували провести у лютому

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поки що продовжує підготовку до головного бою у своїй кар’єрі. 18 травня він має вийти в ринг проти чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі і посперечатися за звання абсолютного чемпіона світу. При цьому українець має і запасний варіант.

Якщо британець якимось чином примудриться уникнути поєдинку, Усік готовий до будь-якого суперника. Про це він сказав в інтерв’ю Boxing Social.

"Я обов’язково битимуся 18 травня, і мої тренування не пройдуть даремно. Але я дуже радий, що Тайсон швидко відновився після травми і повернувся до тренувань. Я повинен битися за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі.

Не важливо, хто буде суперником. Так вийшло, що Тайсон Ф’юрі стоїть на моєму шляху до звання абсолютного чемпіона. Але якщо Тайсон не захоче битися і вирішить відмовитися від свого пояса, я з радістю боротимуся за нього з тим, кого WBC вибере претендентом", — сказав Усик.

Нагадаємо, що бій спочатку мав відбутися у лютому, але британець отримав травму та його перенесли на три місяці. У боксерському ком’юніті регулярно звучать версії, що Ф’юрі може і не вийти на поєдинок з українцем.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто стане суперником переможця протистояння Усік — Ф’юрі.