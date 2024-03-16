"Рівно дев’ять тижнів": Ф’юрі пригрозив Усику (відео)

Британський боксер упевнений, що переможе українця

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) під час підготовки до супербою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО) пригрозив українцеві. Боксери мають вийти на ринг 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Відповідний коментар "Циганський король" розмістив у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Британець під час тривалої пробіжки заявив, що легко переможе українця.

"Отже, сьогодні рівно дев’ять тижнів до того моменту, як я надеру д*пу Усику. І сьогодні з ранку ми з командою на пробіжці. Ми будемо бігти, я не знаю… Вісім, дев’ять, десять миль?" — сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі зривався кілька разів. Поєдинок мав пройти у лютому 2024 року, проте "Циганський король" отримав травму у спарингу. Раніше повідомлялося, що Всесвітня боксерська рада (WBC) хоче змінити правила боксу для поєдинку Олександра з Тайсоном. До речі, Усик очолює рейтинг журналу The Ring, випереджаючи свого майбутнього суперника у списку супертяжів.