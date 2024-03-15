Усик — Ф’юрі: для бою хочуть переписати правила боксу

Бокс прославився суддівськими "пограбуваннями", але ситуацію треба міняти

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман хоче збільшити вдвічі кількість суддів під час чемпіонського бою у хевівейті між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Українець та британець розділять ринг у травні 2024 року.

Відповідний коментар функціонера наводить boxingscene. За його словами, велика кількість суддів допоможе уникнути скандальних рішень, коли 1-2 судді припускаються помилок. Сулейман зробив запит WBO, WBA та IBF, Ф’юрі та Усику, а також їх промоутерам з проханням ввести шість суддів на супербій в Ер-Ріяді.

"Бої, особливо такого високого рівня, заслуговують на це, і тому я зараз висуваю цю пропозицію всім органам, що санкціонують бій, а також промоутерам і бійцям", — заявив Сулейман.

На цю ініціативу Сулейман пішов після чемпіонського бою Рей Варгас — Нік Болл, що проходив у Саудівській Аравії під час шоу Джошуа — Нганну. Рей зберіг свій пояс WBC завдяки скандальному рішенню суддів про роздільну нічию — 114-112, 113-113, 110-116.

Нагадаємо, Усик залишається на чолі рейтингу журналу The Ring, випереджаючи свого майбутнього суперника у списку супертяжів. До речі, Олександр розповів, що станеться, якщо Ф’юрі знову відмовиться від поєдинку з ним.