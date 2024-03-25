Не зуміла зробити камбек: Калініна програла та вибула з боротьби на турнірі у Майамі (відео)

Українка програла Юлії Путінцевій з Казахстану у двох партіях

У Майамі (США) завершився матч 1/8 фіналу тенісного супер-турніру Miami Open, в якому українка Ангеліна Калініна протистояла Юлії Путінцевій із Казахстану. Калініна залишалася єдиною з українок у турнірній сітці.

Матч тривав трохи більше двох годин і завершився перемогою представниці Казахстану у двох партіях — 4:6, 6:7, повідомляє "Телеграф". Українка не змогла зробити "камбек", хоч і була близькою до нього.

Наша спортсменка програла першу партію, а у другій була близька до того, щоб зрівняти рахунок та спробувати вирішити долю матчу у третьому сеті. Але українка так не зуміла утримати перевагу, отриману спочатку партії, коли вона виграла гейм на подачі суперниці. Аєдя з рахунком 3:1, а потім 4:2 українка дозволила суперниці вирівняти гру — 4:4, після чого сет дійшов до рахунку 6:6. А на тай-брейку Путінцева була сильнішою, 6:7 (5:7).

Путінцева зробив один ейс, у той час, як українка жодного разу не подала на виліт. Також тенісистка з Казахстану жодного разу не припустилася подвійних помилок (одна — в українки). Також спортсменка з Казахстану реалізувала 3 брейк-поінти, проти двох — у Калініної.

Калініна — Путінцева, відеоогляд

Раніше Калініна здобула найбільшу перемогу в кар’єрі з огляду на рейтинг суперниці і довела ту до істерики. На ранніх стадіях змагань вибули з боротьби Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська. У свою чергу Марта Костюк знялася зі змагань.