Не сумела сделать камбэк: Калинина проиграла и выбыла из борьбы на турнире в Майами (видео)

Украинка проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана в двух партиях

В Майами (США) завершился матч 1/8 финала теннисного супер-турнира Miami Open, в котором украинка Ангелина Калинина противостояла Юлии Путинцевой из Казахстана. Калинина оставалась единственной из украинок в турнирной сетке.

Матч продолжался чуть более двух часов и завершился победой представительницы Казахстана в двух партиях — 4:6, 6:7, сообщает "Телеграф". Украинка не смогла сделать "камбэк", хоть и была близка к нему.

Наша спортсменка проиграла первую партию, а во второй была близка к тому, чтобы сравнять счет и попытаться решить судьбу матча в третьем сете. Но, украинка так не сумела удержать преимущество, полученное вначале партии, когда она выиграла гейм на подаче соперницы. Аедя со счетом 3:1, а потом 4:2, украинка позволила сопернице выровнять игру — 4:4, после чего сет дошел до счета 6:6. А на тай-брейке Путинцева была сильнее, 6:7 (5:7).

Путинцева сделал один эйс, в то время как украинка ни разу не подала на вылет. Также теннисистка из Казахстана ни разу не допустила двойных ошибок (одна — у украинки). Также спортсменка из Казахстана реализовала 3 брейк-поинта, против двух — у Калининой.

Калинина - Путинцева, видеообзор

Ранее Калинина добыла самую большую победу в карьере, учитывая рейтинг соперницы, и довела ту до истерики. На более ранних стадиях соревнований выбыли из борьбы Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская. В свою очередь, Марта Костюк снялась с соревнований.