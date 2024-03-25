Не пропустити вікінгів: Україна – Ісландія, головний матч за вихід на Євро

У Вроцлаві відбудеться вирішальна гра кваліфікації чемпіонату Європи з футболу

У вівторок, 26 березня, збірна України з футболу проведе фінальний матч плей-офф відбірного турніру Євро-2024. Суперником українців стане збірна Ісландії. Для того, щоб потрапити на чемпіонат Європи з футболу, підопічним Сергія Реброва необхідно перемагати суперника — в основний час, додатковий або в серії пенальті.

Значення майбутнього матчу перебільшити важко. Це другий (додатковий після групового турніру) і останній шанс завоювати путівку на Євро. Більше шансів не буде. Іншими словами – все, або нічого.

"Валідольна" перемога у півфіналі

Тим часом, лише минулого четверга, 21 березня, українська збірна провела наднапружений півфінальний матч проти команди Боснії та Герцеговини. Програючи у рахунку ще за 7 хвилин до фінального свистка, українці видали феєричну кінцівку матчу, зуміли не лише зрівняти рахунок, а й забити гол. А головним героєм того матчу, на одностайну думку експертів, став. головний тренер команди Сергій Ребров, який вгадав із замінами.

Але, щиро кажучи, проблеми були ще до матчу. Місце травмованого Віктора Циганкова посів Олександр Зубков. Болючою виглядала і відсутність в опорній зоні досвідченого Тараса Степаненка, якого замінив дебютант команди Володимир Бражко. Тим не менш, матч із командою, яка посіла 5-е місце у своїй відбірковій групі і програла двічі Люксембургу з сумарним рахунком 1:6, здавалося, не віщував жодних проблем.

Втім, господарі стадіону у боснійській Зениці зуміли нав’язати суперникові свою гру. А на початку другого тайму боснійці реалізували першу свою осмислену атаку. Після прострілу Дедіча Матвієнко, який намагався накрити Хаджикадунича, зрізав м’яч у свої ворота – 0:1. Ситуація для нашої команди ускладнилася максимально… Гру треба було рятувати, і тренерський штаб збірної України випустив на поле Гуцуляка (ще один дебютант), Малиновського та Яремчука. Причому форвард замінив опорника Бражка. А коли Демирович ледь не подвоїв перевагу своєї команди (на його удар зреагував Лунін), боснійці зробили свою головну та єдину помилку у матчі. Вони відчули впевненість у своїх силах і побігли "добивати" нашу команду.

Зрозуміло, тут дався взнаки клас українців. Скориставшись вільними зонами в обороні суперника, наші провели комбінацію за участю Мудрика та Коноплі, яку влучним ударом завершив Яремчук. А поки суперник приходив до тями, вже Яремчук з лівого флангу навісив точно на голову Довбику, який свого шансу не втратив – 2:1. "Валідольна" перемога збірної України, при тому, що боснійці, якщо чесно, заслужили на цей успіх більше. Просто їм ледве не пощастило.

Підготовка до головної гри

У вихідні гравці команди працювали за одним графіком — теоретичним заняттям у першій половині дня, і тренуванням на полі ввечері. Розрізнялася хіба погода. На відміну від суботи, неділя була не дощовою, але водночас такою ж холодною — лише +4-6 градусів. Протягом вечірньої сесії в один момент почався дощ, який у поєднанні з вітром створював відчутний дискомфорт. Але, на щастя, ця різка зміна погоди була короткочасною і друга частина тренування пройшла без опадів.

Окрім того, у неділю збірна України тренувалася в одній групі: у занятті взяли участь усі виконавці, присутні у розташуванні команди, включаючи Віктора Циганкова. Після розминки та відпрацювання передач хлопці перейшли до основної роботи. У рамках ігрових серій Сергій Ребров ставив футболістам відповідні завдання напрацьовуючи схеми на вирішальний матч. Як і перед поєдинком із боснійцями, наставник синьо-жовтих здійснює активну ротацію виконавців на позиціях, тому всі футболісти мають шанс довести свою готовність зіграти у фіналі плей-офф. Під час недільного тренування збірники також відпрацьовували гру у пас із завершальними ударами, а закінчили заняття пробиттям пенальті.

Сьогодні національна команда візьме курс на Вроцлав. Оселяться українці у містечку Тшебниця, де вже жили минулого вересня перед грою кваліфікації Євро-2024 проти Англії. А о 18:30 розпочнеться офіційне тренування нашої команди на стадіоні, на якому завтра вирішиться доля путівки на Євро-2024.

"З Ісландією буде дуже важкий матч, але ми пройдемо на Євро"

Відомий тренер В’ячеслав Грозний упевнений, що "з Ісландією буде дуже важкий матч. Такий же важкий, як і з Боснією". Але при цьому зазначає: "Як і всі українці, впевнений, ми пройдемо на Євро".

Коментуючи ж твердження про те, що в минулому матчі з командою Боснії та Герцеговини Ребров "вгадав із замінами", фахівець зазначає: "Він не ворожив. Тренери не ворожки і не оракули. Ми аналізуємо гру. Ми дивимося і одночасно відповідаємо на запитання: що іде не так, що треба змінити, він випустив Яремчука лише тоді, коли переконався, що боснійці втомилися настільки, що свіжість і швидкість Яремчука дасть перевагу, наприклад, на 60-й хвилині суперник був ще досить свіжим.

Що з того, що грали б ми гарно-п’ять забили, шість пропустили. Потрібно грати гармонійно, збалансовано, з урахуванням усіх наших козирів, та з огляду на відсутність когось із важливих гравців".

Говорячи про майбутній матч з ісландцями Грозний зазначає: "Якби у когось у світі був готовий рецепт, він би не програвав жодної гри. Є плани на гру. Можу сказати, що збірні Боснії та Ісландії абсолютно різні команди.

Головною зіркою цієї команди назвав би тренера. Норвезький спеціаліст 70-річний Оге Харейде, з величезним стажем, 6 років тренував "Мольде", п’ять років збірну Норвегії, чотири – збірну Данії, і лише у квітні минулого року його запросили до команди Ісландії. Він є системним фахівцем, скрізь працює довго, а тому його взяли із прицілом на перспективу. Щоб тренер відтворив ту зіркову команду Ісландії, яка грала на Євро-2016 та ЧС-2018.

Звичайно, з того покоління майже нікого не залишилося, формально п’ять осіб. Але зараз у команді задають тон зовсім інші, молоді гравці. Головною зіркою є форвард Дженоа Альберт Гудмюндссон, який на олівці у селекціонерів різних клубів, включаючи "Інтер". Його, звичайно, дуже добре знає наш Руслан Малиновський. Він дуже технічний, координований, дуже небезпечний, може один на один обіграти, пробити з-під захисника, що створить певні труднощі воротареві. Він небезпечний не лише тому, що три голи зараз забив збірній Ізраїлю, справа не в цьому. Він стабільно грає у "Дженоа", провів 67 ігор у команді однієї з провідних ліг світу – італійської Серії А, забив 27 голів та зробив 9 передач. Так, про всяк випадок. Ну і забив 9 голів у 36 матчах

Дуже серйозно виглядає і 20-річний Хаукон Харальдсон з "Лілля". Має чудовий пас, він уже 10 ігор провів за збірну, досить сильно веде гру. Нарешті, Сігурдссон із "Блекберн Роверс" — дуже сильний гравець".

Фахівець наголошує: "Ісландці на досить високій швидкості намагаються проводити всі свої атакуючі дії. Але рівня майстерності далеко не завжди вистачає. У них дуже багато шлюбу, але коли виходять атаки, виходить дуже багато гостроти на полі. Потрібно розуміти, що у нашої команди не повинно бути багато вільних зон, менше фолити, намагатися не залишати суперників віч-на-віч із захисниками, лише перевага "на другому поверсі", у грі головою. Ну і контроль м’яча, звичайно, повинен бути за нами. Звичайно, гравців рівня Мудрика, Луніна, Циганкова, Довбика у них немає, при всій повазі до суперника, необхідно максимально правильно реалізувати свій потенціал, у нас більше козирів, ніж у ісландців. на поле".

Букмекери – на боці України

А от хто не сумнівається у перемозі збірної України, то це аналітики букмекерських контор. Так, за даними Favbet, ставка на перемогу збірної України приймається з коефіцієнтом 1,53, у той час як на нічию – 4,30, а на перемогу Ісландії – 7,40. На прохід збірної України (перемогу в додатковий час або серії пенальті) можна поставити з розрахунку 1,26 до 1. А ось прохід ісландців оцінюється в 4,05 до 1.

А спеціалізований портал BetExplorer зібрав дані 16 провідних контор світу, за даними яких середня ставка на перемогу збірної України складає 1.48, на нічию – 4.16, а на перемогу збірної Ісландії – 7.11.

Де дивитись?

Матч Україна – Ісландія можна дивитися онлайн у прямому ефірі на платформі MEGOGO, починаючи з 20:30. Трансляція пройде на каналі MEGOGO Футбол Перший у розділі Спорт, а також на спеціальному каналі, який з’явиться на сервісі в день події. Перегляд буде доступний за підписками Максимальна, Спорт або Оптимальна. Коментуватимуть гру Вадим Шевякін та Роберто Моралес.

Також матч Україна – Ісландія покаже Суспільне на своїх місцевих телеканалах (Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків тощо). Гра можна подивитися в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT-платформ, які не мають прав на трансляцію матчів відбору Євро-2024), а також в ефірі Радіо Промінь. Трансляція матчу Україна – Ісландія на Суспільному стартує о 20:40 у рамках передматчевої студії. Після фінального свистка там обговорять поєдинок, а також будуть коментарі учасників гри.

Матч Україна – Ісландія відбудеться 26 березня. Стартовий свисток головного арбітра прозвучить о 21:45 за київським часом. Фінальний поєдинок плей-офф відбору на Євро-2024 пройде у місті Вроцлав на стадіоні "Тарчинська арена".