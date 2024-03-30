Експрезидента українського клубу підозрюють у державній зраді та пособництві окупантам

Футбольний функціонер, вероятно, перейшов на бік ворога

Колишнього президента футбольного клубу "Мир" (Горностаївка, Херсонська область) підозрюють у державній зраді та підтримці держави-агресора. Даний населений пункт знаходиться в окупації на лівому березі Дніпра, де ЗСУ має плацдарм.

Про це повідомляє Херсонська обласна асоціація футболу у Facebook. Колишній футбольний функціонер та ексдепутат Новотроїцької селищної ради від ОПЗЖ підозрюється у скоєнні кримінального злочину згідно з ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У тексті звинувачення на адресу Доценка йдеться про те, що він:

надавав іноземній державі або організації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану;

зареєстрував агрофірму "Мир" та сплачував податки до бюджету країни-агресора з метою забезпечення надходження коштів, які можуть бути використані для збройних дій проти України;

організував транспортування сільськогосподарських продуктів з окупованої території до морських портів РФ та тимчасово окупованої території АР Крим з метою подальшого експорту до інших країн під виглядом експортної продукції РФ;

забезпечував ремонт та відновлення пошкодженої військової техніки збройних сил РФ; надавав сільськогосподарську техніку для будівництва та облаштування фортифікаційних споруд збройних сил РФ;

експортував сільськогосподарську продукцію для забезпечення економічної стабільності країни-агресора;

забезпечував військових РФ житлом, продуктами харчування та продовольчо-побутовими засобами для підтримки їх боєздатності та оборонно-наступальних можливостей.

ФК "Мир" проіснував з 1994 до 2019 року, у 2010 році виграв чемпіонат України серед аматорів, також виступав у Другій лізі України, маючи професійний статус.

Раніше повідомлялося, що ексфутболіст київського "Динамо" Сергій Юран заговорив про "нациків" в Україні. Колишній форвард активно підтримує РФ.