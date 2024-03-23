"Талія - аномалія": дружина українського футболіста похвалилася фігурою у бікіні (фото)

Дружина гравця "Шахтаря" порадувала підписників гарячим знімком

Дружина півзахисника "Шахтаря" та збірної України Юхима Коноплі Анастасія розповіла, що практично щодня займається спортом. До речі, Юхим оформив гольовий пас у матчі проти Боснії та Герцеговини (2:1).

Відповідний пост Анастасії доступний на її сторінці в Instagram. Дівчина похвалилася фігурою у купальнику, знімок зроблено на курорті за кордоном.

"За красивою картинкою стоїть дуже багато роботи над собою. Боротьба зі спокусою, лінощами й бажанням "розслабитися". Але, коли це все перетворюється на режим, все стає набагато простіше. У якому б місті я не була, де б не знаходилася, я завжди тренуюся. Завжди. Максимум один вихідний під час дороги. Це не важко, якщо зробити це своїм способом життя, а до цього доведеться, звісно, попітніти", — написала Анастасія.

Анастасія Конопля на відпочинку

"Вогонь", "Дуже красива", "Талія аномалія", "Бомба", — захопилися красою дівчини в мережі.

Нагадаємо, Конопля зараз готується до найважливішої гри відбору на чемпіонат Європи проти Ісландії. Цей поєдинок покажуть в Україні одразу на кількох платформах. Додамо, що переможець протистояння вийде на Євро, де зіграє у квартеті Е.