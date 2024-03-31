Український "Халк" програв чемпіонський бій "Кобрі" (відео)

Українець дав гідний бій іменитому опоненту

У суботу, 30 березня, український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький (11-2, 9 КО) провів чемпіонський бій проти досвідченого Кубрата Пулева (31-3, 14 КО) із Болгарії. Українець прийняв виклик Пулева фактично без підготовки, замінивши в головному поєдинку шоу німця Махмуда Чарра (34-4, 20 КО), який напередодні травмувався.

У двобої, який проходив у Софії (Болгарія), Шевадзуцький програв рішенням суддів. Про це повідомляє "Телеграф".

Пулев, який встиг побоксувати на найвищому рівні, без проблем довів бій до перемоги. Українець лише зрідка загрожував іменитому опоненту. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу місцевому боксеру – 117-111 тричі. Таким чином, Пулев завоював вакантний пояс WBA International.

На рахунку 42-річного Кубрата на прізвисько "Кобра" 31 перемога при 3 поразках. 34-річний Ігор на прізвисько "Халк", у свою чергу, програв удруге, маючи на рахунку 11 перемог.

Повне відео бою Кубрат Пулев — Ігор Шевадзуцький

Нагадаємо, до цього Шевадзуцький програвав лише Мартіну Баколе. Раніше повідомлялося, що український боксер суперважкої ваги Цотне Рогава (6-0, 6 КО) здобув свою 6 дострокову перемогу у професійній кар’єрі.