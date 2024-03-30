Богачук – Мендоса: пряма відеотрансляція чемпіонського бою

Українець поб'ється за вакантний титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі

У ніч на неділю, 31 березня, українець Сергій Богачук (23-1, 23 КО) проведе титульний бій проти американця Браяна Мендоси (22-3-0, 16 КО). У минулому поєдинку український боксер нокаутував представника Гани.

У прямому ефірі в Україні бій Богачук — Мендоса покаже YouTube-канал промоутерської компанії Premier Boxing Champions. Старт трансляції розпочнеться о 31 березня о 00:00 за Києвом, бій українця розпочнеться пізніше.

Пряма відеотрансляція бою Богачук — Мендоса пройде в рамках андеркарда вечора боксу в Лас-Вегасі, головною подією якого стане об’єднавчий поєдинок у першій середній вазі (до 69,85 кг) Тім Цзю – Себастьян Фундора.

Пряма відеотрансляція андеркарда шоу Цзю — Фундора

Нагадаємо, спочатку Богачук мав битися за титул чемпіона WBC проти Фундори (20-1-1, 13 КО). Однак 18 березня Всесвітня боксерська рада (WBC) санкціонувала бій Себастьяна з володарем титулу WBO у першій середній вазі Тімом Цзю. Богачуку відразу знайшли нового суперника – Мендосу.

Раніше повідомлялося, що довгоочікуваний бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між володарем поясів IBF, IBO, WBA, WBO Олександром Усиком та чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі може не відбутися.