"Бути хамом у РФ стає нормальним": Губернієв послав мера Парижа

Відомий російський коментатор нахамив французькій чиновниці

"Голос російського біатлону" Дмитро Губернієв нахамив меру Парижа Анн Ідальго. Француженка нещодавно заявила, що росіянам на Іграх-2024 будуть не раді.

Відповідний коментар Губернієва наводить sport24.ru. Російський коментатор нецензурно відповів французькій чиновниці.

"Ідальго бреше! Величезна кількість французів і парижан закохані в Російську Федерацію. Знаю десятки, якщо не сотні прикладів, коли росіяни приїжджали до Парижа навіть після початку СВО і відчували себе там чи не як удома.

Прості французи нас шанують, тому юрисдикція мера Парижа на Олімпіаді буде відсутня, бо там править олімпійська родина, яка виробила систему допуску.

Я прошу Ідальго не ******* [брехати], а йти в д*пу ", — сказав Губернієв.

У мережі розкритикували Губернієва за хамство. Користувачі зазначили, що сучасна Росія перетворюється на країну, де нормальним вважається комусь нахамити.

Нагадаємо, пропагандистська машина РФ накинулася на мера Парижа після її слів. До речі, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив росіянам виступити на Олімпіаді-2024 у Франції в нейтральному статусі, проте російська влада поки не вирішила, чи відправляти делегацію на змагання.