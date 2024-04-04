Пригріли і покинули: "Газпром" відмовився від російських олімпійців

Співробітництво планувалося до 2026 року

Російський "Газпром" більше не спонсоруватиме Олімпійський комітет Росії. Це пов’язано з тим, що поки що існує невизначеність з допуском місцевих спортсменів до Олімпійських ігор-2024, які пройдуть влітку в Парижі.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на річну звітність Олімпійського комітету Росії. У записці пояснення детально розписано, з яких причин фінансування від монополіста більше не буде.

Серед причин також зазначено санкції, введені щодо окремих секторів російської економіки.

"Через це партнери ОКР були змушені оптимізувати свої витрати на рекламу та соціальні проекти. Так, запланований до підписання договір про спонсорство на період з 2023 по 2026 роки між ОКР та ПАТ "Газпром" на надання послуг з розміщення рекламних матеріалів ПАТ "Газпром" підписаний не був",— йдеться в записці.

Водночас російські вболівальники досить стримано відреагували на цю подію. Дехто запропонував і зовсім не витрачати гроші на Олімпійський комітет.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії звучать голоси як і "за", так і "проти" з приводу поїздки спортсменів на Ігри.